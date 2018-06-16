Правильно утолить жажду в таджикский зной – это целое искусство. Мы собрали для вас наиболее подходящие советы о том, как правильно пить воду, чтобы сохранить свое здоровье в жару.

Что происходит с организмом в жару?

Чтобы охладить кожу в жару организм выделяет пот. Потливость кожу охлаждает, но организм при этом остается без необходимой влаги. Например, специалисты говорят, что летом телов сутки теряет до трех литров влаги и уровень жидкости падает ниже необходимого. В этом случае тревожный сигнал поступает почкам и кишечнику – человек начинает выделять меньше мочи, она становится концентрированной, в кишечнике запускается повышенное поглощение жидкости, что приводитк запорам.

Фото khovar.tj

Кроме того, недостаток воды приводит к замедлению обменных процессов, а это способствует набору веса. Бывает, что организм путает сигнал «жажда» и сигнал «голод», и человек начинаетесть тогда, когда на самом деле хочет пить. Лишний вес, набранный в таких условиях, сопровождается отёками (ведь организм продолжает запасаться водой), если влага не восполняется, отеки могут быть хроническими.

Так сколько надо пить воды?

Вообще пить нужно столько, сколько хочется. Хотя, чтобы определить точное количество, следует обратиться к специалистам, которые рассчитают его исходя из пола, возраста, веса, физических нагрузок, заболеваний, питания и многого другого.

Поэтому лучше всего тут ориентироваться на жажду: хочется пить - пейте.

По приблизительным подсчетам Института медицины США, мужчины должны употреблять в день примерно 3,7 литра жидкости, а женщины - около 2,7 литра. Речь идет не столько о воде в чистом виде, сколько о любой жидкости - например, кофе, чае или соке.

То есть пить можно сколько угодно?

Не совсем. Вода разбавляет содержащиеся в тканях и крови микроэлементы. Если воды слишком много в организме, соли и другие электролиты теряют способность адекватно проводить электрические сигналы.

Фото: Asia-Plus

Такое состояние называется сверхгидрацией или интоксикацией водой, на развитие которой влияют два фактора. Человек либо пьёт так много, что почки не успевают вывести жидкость из организма, либо по каким-то причинам (например, при диабете, болезни почек и т.п.) влага задерживается в организме.

Поэтому, если вы решили пить больше воды, делать это стоит без фанатизма, и лучше консультироваться с врачом.

Но в таджикскую жару ведь лучше пить горячий чай?

Несмотря на то, что горячий, зеленый чай действительно на какое-то время избавляет от жажды, все-таки это не самый лучший вариант. Например, кандидат медицинских наук, кардиолог, специалист российской клиники «Семейная» Екатерина Васютина утверждает, что «кофе или чай – не вода в чистом виде, они не утоляют жажду.

Поэтому потребность в жидкости таким путем не компенсировать, а вот получить передозировку кофеина можно легко. В этом случае вас ждет дополнительное обезвоживание, учащенное сердцебиение и повышение давления, то есть нагрузка на организм, которому и так в жару непросто. Лучше от крепкого чая и кофе вообще отказаться».

Фото: «Открытая Азия онлайн»

Кроме того, кофе и чай обладают мочегонным эффектом, поэтому восполнить влагу в организме с их помощью вряд ли получиться.

Значит лучше пить воду?

Да, но только не ледяную. Оптимальная температура воды должна быть не выше 40 °С. Это температура нашей внутренней среды. Холодное питье приносит ощущение свежести, но это также временное облегчение. На переработку холодной водыорганизм тратит больше энергии, потому что он ее начинает согревать, несмотря на жару «за бортом». Естественно, это провоцирует еще большую жажду.

Кстати, а если я буду правильно пить, я похудею?

Кстати, да. Во-первых, вода имеет свойство заполнять желудок, благодаря чему человек потребляет меньше еды. Во-вторых, при правильном питье ускоряются обменные процессы, в том числе, и сжигание жиров.

Подсчитано, что если вы пьете воды столько, сколько нужно вашему организму, метаболизм ускоряется примерно на три процента. Если же организм страдает от обезвоживания, он начинает запасать воду, и, в первую очередь, в жировой ткани.

И какую воду лучше пить?

Негазированную; обычную, питьевую воду. При выборе марки воды стоит быть предельно внимательными к тому, как ее очищают. Например, на заводе компании «Оби зулол» вода из опечатанных истравшанских скважин поступает в цех водоподготовки, здесь проходит многоступенчатая фильтрация на итальянском оборудовании компании Real Acquie и A DUE: сначала песком и активированным углем, затем - фильтр тонкой очистки озонирование и ультрафиолетовая очистка.

Фото: Ural-eurasia.ru

Эти этапы фильтрации очищают воду так, что она становится не только безопасной, но и мягкой, сохраняет все свои природные качества. Кстати, качество воды «Оби Зулол» проверяют на заводе постоянно: в цехах расположены мини-лаборатории, на которых и проводится тестирование.

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