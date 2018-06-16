ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 27-29 тепла.