Стихия разбушевалась около 5 часов утра накануне, 15 июня, в день празднования Ид-ал-Фитр. Градины были размером с перепелиное яйцо и местами образовали большие ледяные пласты из града, сообщают очевидцы, жители пострадавших от стихии джамоатов.

«В результате сильного града и проливных дождей образовались селевые потоки, которые нанесли ущерб дорожной и другой инфраструктуре и сельхозугодьям, - сообщил «АП» пресс-секретарь главы города Исфары Икбол Тешаев. - Жертв и пострадавших среди населения нет».

По его словам, основный удар стихии пришелся на джамоаты Лаккон, Навгилем, Кулканд, Чилгази и Хонаобод, а также на махаллы 13, 14 и «Сомониен» города.

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Селевые потоки разрушили три моста в джамоате Лаккон, нанесли ущерб объектам водообеспечения и насосным станциям в ряде джамоатов. От стихии пострадали приусадебные участки, хозяйственные постройки и сельхозугодья жителей.

Икбол Тешаев также сообщил, что глава города Исфары Сиджоуддин Саломзода в сопровождении ответработников с раннего утра с целью ознакомления с реальной ситуацией и организации работ по ликвидации последствий стихийного бедствия выехали в пострадавшие джамоаты. Организован оперативный штаб по ликвидации последствий и организации восстановительных работ, уточняется объем нанесенного стихией ущерба.

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