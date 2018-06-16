Иранец Реза Парастеш, имеющий поразительное сходство со звездой "Барселоны" и сборной Аргентины Лео Месси, перед стартом чемпионата мира гулял по центру Москвы и с радостью раздавал автографы ничего не подозревающим фанатам. Даже местная полиция была уверена, что охраняет звезду "Барселоны".

Именно благодаря своей внешности Реза стал известен в Иране и обрел множество фанатов по всему миру. Двойник аргентинского футболиста приехал в Россию, чтобы поддержать иранскую сборную на ЧМ-2018, сообщает "Сегодня".

Российская полиция приняла иранского двойника за Месси и пыталась успокоить фанатов, которые выстроились в очередь за автографом, перекрыв улицы. Впрочем, сотрудники Росгвардии и сами охотно фотографировались с иранским Лео и брали у него автографы.

"Вчера иранцы распространили новость о том, что меня задержали за нарушение правопорядка в Москве. Это не так. Все, что случилось на самом деле, вы можете увидеть на этом видео. Футбольные фанаты, которые приехали со всего мира в Москву, подходили ко мне и просили сфотографироваться, пока в итоге не перекрыли несколько улиц. Московские стражи порядка с большим уважением сопроводили меня к местечку у стен Кремля, где было чуточку спокойнее. Полицейские также обмолвились со мной парой дружеских фраз, сфотографировались и взяли автограф на память…", - написал в своем Instagram Реза Парастеш.

Год назад двойник Месси в Иране даже был задержан полицией из-за того, что множество людей пыталось сфотографироваться с ним.