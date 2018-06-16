После переполненных накануне Лужников на открытии чемпионата мира-2018 матч Египет – Уругвай в Екатеринбурге удивил приличным количеством пустых мест. И это на игре, где ждали появления на поле Мохамеда Салаха, Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, пишет Спорт – Экспресс.
Пустые места наблюдались на центральных секторах и особенно на нижнем ярусе, который постоянно находился под прицелом камер. Это места, куда продавались самые дорогие билеты, и на сайте ФИФА лучшие места оценивались минимум в 12 с лишним тысяч рублей. Уральские болельщики в соцсетях как раз сетовали на дороговизну, но при этом многие утверждали, что приобрести билеты было сложно.
По данным "СЭ", что трибуны за воротами, где цены на билеты ниже, заполнены полностью.
«Очень много пустых мест. Я думаю, что билеты для наших людей дорогие. Цены кусаются, – сказал "СЭ" президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов. – Конечно, телекартинка не самая привлекательная... Но так получилось. Я тут ни при чем. ФИФА продает билеты. Дело только в высоких ценах. Было много желающих попасть на эту игру. Но...».
Еще больше вопросов возникнет, если вспомнить прозвучавшее накануне заявлением заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.
«По нашим сведениям, все билеты в Екатеринбурге проданы на все четыре матча, мы ожидаем аншлаг, – заявил чиновник на встрече с журналистами. – Я думаю, что в единичных случаях будут свободные места, но в целом будет аншлаг. Тысяч 30 болельщиков придет точно на матч Египет – Уругвай. Около 6 тысяч билетов выкупили уругвайцы, чуть больше 1,5 тысяч – болельщики сборной Египта».
Стадион "Екатеринбург арена" вмещает 33 тысячи зрителей.
Позднее было официально объявлено: игру в Екатеринбурге посетили 27 015 зрителей.
Уже после матча министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал ситуацию.
«Это зона ответственности ФИФА, нам отдали тему с временными трибунами – мы их заполнили полностью, – сказал Рапопорт. – А пустоты – на местах ФИФА».
«Тот факт, что количество зрителей на матче отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе, от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА», - сообщили, в свою очередь, в пресс-службе ФИФА.
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