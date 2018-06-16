После переполненных накануне Лужников на открытии чемпионата мира-2018 матч Египет – Уругвай в Екатеринбурге удивил приличным количеством пустых мест. И это на игре, где ждали появления на поле Мохамеда Салаха, Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, пишет Спорт – Экспресс.

Пустые места наблюдались на центральных секторах и особенно на нижнем ярусе, который постоянно находился под прицелом камер. Это места, куда продавались самые дорогие билеты, и на сайте ФИФА лучшие места оценивались минимум в 12 с лишним тысяч рублей. Уральские болельщики в соцсетях как раз сетовали на дороговизну, но при этом многие утверждали, что приобрести билеты было сложно.

Фото: REUTERS

По данным "СЭ", что трибуны за воротами, где цены на билеты ниже, заполнены полностью.

«Очень много пустых мест. Я думаю, что билеты для наших людей дорогие. Цены кусаются, – сказал "СЭ" президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов. – Конечно, телекартинка не самая привлекательная... Но так получилось. Я тут ни при чем. ФИФА продает билеты. Дело только в высоких ценах. Было много желающих попасть на эту игру. Но...».

Еще больше вопросов возникнет, если вспомнить прозвучавшее накануне заявлением заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.

«По нашим сведениям, все билеты в Екатеринбурге проданы на все четыре матча, мы ожидаем аншлаг, – заявил чиновник на встрече с журналистами. – Я думаю, что в единичных случаях будут свободные места, но в целом будет аншлаг. Тысяч 30 болельщиков придет точно на матч Египет – Уругвай. Около 6 тысяч билетов выкупили уругвайцы, чуть больше 1,5 тысяч – болельщики сборной Египта».

Стадион "Екатеринбург арена" вмещает 33 тысячи зрителей.

Позднее было официально объявлено: игру в Екатеринбурге посетили 27 015 зрителей.

Уже после матча министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал ситуацию.

«Это зона ответственности ФИФА, нам отдали тему с временными трибунами – мы их заполнили полностью, – сказал Рапопорт. – А пустоты – на местах ФИФА».

«Тот факт, что количество зрителей на матче отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе, от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА», - сообщили, в свою очередь, в пресс-службе ФИФА.

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