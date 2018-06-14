Жительница Согда в преддверии праздника Ид аль-Фитр родила четверню: малыши появились на свет в ночь с 12 на 13 июня у 35-летней жительницы джамоата Овчи-Калъача Бободжон Гафуровского района Назокат Ходибоевой.

Сначала родились три мальчика весом 2 кг 764 гр, 2 кг 190 гр и 2 кг 057 гр, а спустя 20 минут на свет появлась девочка весом 1 кг 700 граммов.

По словам матери четверни - Назокат Ходибоевой, врачи ей прогнозировали тройню.

«Когда в дородовой период ходила на УЗИ, говорили тройня. А оказалось, что за мальчиками спряталась девочка, которую мы назвали Пинхона. Это божий дар. Спасибо врачам, которые мне очень помогли», - говорит она.

Мать четверни

По словам врача-гинеколога Санавбар Азизовой, в ее 35-летней практике работы в областном роддоме - это первый благополучный случай рождения четверни.

Так как дети родились преждевременно и недоношенными, они находятся под присмотром врачей в отделе реанимации новорожденных.

Теперь у Назокат 8 детей: до рождения четверни у нее были 2 сына и две дочки. Назокат работает в больнице №7 джамоата Овчи-Калъача уборщицей. Ее муж работает водителем скорой помощи в этой же больнице.

Накануне о состоянии роженицы и детей справились представители исполнительного органа госвласти Бободжон Гафуровского района. В областной роддом поздравить маму они пришли с колясками, одеждой и игрушками.

Сегодня акушер-гинеколог Мунирахон Валиева сообщила «АП», что на данный момент дети находятся под постоянным присмотром врачей: «Все, что зависит от нас для нормализации состояния детей, мы делаем, и надеемся на благоприятный исход. Дети родились недоношенные. Самочувствие роженицы удовлетворительное».

Ранее в Душанбе в столичном роддоме 15 мая тоже родилась четверня: трех девочек и одного мальчика родила 22-летняя студентка. Девочек назвали Хумоюн, Хумайра и Хуррия, а мальчика – Хуснизар. Каждый ребенок весил при рождении чуть больше 1,6 - 1,9 килограммов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus