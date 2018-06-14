Праздничный коллективный намаз в честь окончания священного для мусульман месяца Рамазан состоится в Москве утром в пятницу на шести площадках - в трех мечетях и трех дополнительных площадках, а также на 37 площадках в Московской области, сообщает Совет муфтиев России.

Основная часть мероприятия, проповедь и последующая праздничная молитва пройдут с 7 до 8 часов утра.

Главной праздничной площадкой в столице России по традиции станет Соборная мечеть на проспекте Мира и прилегающие к ней улицы, куда приходят десятки тысяч верующих, сообщает Россия для всех.

Об ограничении движения на близлежащих к мечетям улицах пока не сообщается, но, скорее всего, начиная с полуночи 14 июня вплоть до окончания праздничных мероприятий 15 июня они будут перекрыты.

В этом году дата празднования Ид аль-Фитр во многих странах мира, несмотря на разницу в начале священного месяца, совпала: в России священный месяц Рамазан начался 16 июня, в Таджикистане он стартовал на день позже.

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