Чемпион мира по профессиональному боксу в версиях WBC «Youth World Champion» и WBB ( World Boxing Board) в весе 76,2 кг Мехрубон Сангинов получил неожиданный вызов из Мексики - известный боксёр Фермин Канедо предложил ему провести бой. Таджикский спортсмен принял вызов и вылетел в США для подготовки к этому поединку, который состоится в Мексике в городе Тихуан 23 июня.

«После принятия вызова соперника я срочно вылетел в Лас-Вег. Готовлюсь к этому поединку в тренировочном лагере Флойда Мейвезера под руководством моего личного тренера из США Джастина Гамбера по графику. Я должен был выступить в Польше, но соперник отказался. Мне, чтобы повысить свой рейтинг, нужен был поединок. В это время получил вызов от мексиканского боксера. Я принял вызов, чтобы защищать честь своей Родины и поднять флаг Таджикистана в Мексике», - рассказал "АП" боксер.

По словам Мехрубона Сангинова, вечер бокса будет жарким. Его выступление будет транслировать популярный мексиканский телеканал Televiza в 19 часов местного времени 23 июня.

Таджикский спортсмен уверен в своей победе:

«Я с уверенностью могу сказать, что победа будет за мной – поединок завершу техническим нокаутом».

Боксер, которому в феврале этого года исполнилось 22 года, говорит, что готов выйти на ринг с боксерами любого ранга независимо от его титула.

О приезде таджикского боксера в США для подготовки американское информационное агентство «Las Vegas NV» пишет: «Непобедимый в супер-полусреднем весе Мехрубон Сангинов из Душанбе (Таджикистан) прибыл в Лас-Вегас, чтобы осуществить свою мечту – стать чемпионом мира».

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