Есть у нас в стране организации, которые помогают людям, нуждающимся в поддержке. Одна из них - «Пешрафт», поддерживает молодежь из малоимущих семей. В успехе НПО немаловажную роль сыграла ее руководитель – Матлюба Салихова. О том, как она связала свою жизнь с этой организацией и как сами пешрафтовцы помогли девушке обрести себя, – в материале «АП».

- Матлюба, как вы пришли в «Пешрафт»?

- Я пришла сюда в 2015 году. Тот период у меня был очень сложный: потеря отца было невосполнимой утратой для нашей семьи, с дипломом юриста-международника и тремя детьми я сидела дома и очень нуждалась в работе. Я отправила резюме во многие компании, но в «Пешрафт» подала заявку только потому, что мне понравилась сама организация, информацию о которой я заранее прогуглила. Я поняла, что это, в общем, волонтерская организация. А у меня был 7-летний опыт волонтерства. Но в то, что меня возьмут, мало верилось, ведь на тот момент у меня даже не было стажа работы. Но меня взяли.

фото из личного архива

- Значит, до этого момента, вы нигде не работали?

- До замужества я была большой активисткой и работала сразу в нескольких организациях волонтером и стажером. Возможно, именно этот опыт помог мне попасть в эту организацию. Конечно, вначале было сложно. Но меня сильно мотивировали наши учредители, которые самостоятельно многого добились в жизни. Я называю их нашими современными героями, на которых надо равняться молодым. Именно поэтому наша организация создает площадки для общения с успешными людьми нашей страны, которые вдохновляют нас на свершение добрых и перспективных дел. «Пешрафт» помог мне развить мои лидерские качества.

НПО, которой не нужны гранты

- Расскажите немного о самой организации.

- Общественная благотворительная организация «Пешрафт» была основана в 2011 году молодыми и успешными ребятами, которые работают в Таджикистане и за рубежом - Азаматом Султановым, Фирдавсом Шахиди, Абдулло Курбановым, Уктамом Матлабовым и Зухуршо Рахматуллоевым. В попечительский совет входят Табриз Шахиди, Джонибек Муродов, Тахмина Ниязова и другие. Цель «Пешрафт» - повысить уровень образования молодежи Таджикистана через содействие одаренным и старательным ребятам из малоимущих семей в получении доступа к качественному образованию и таким образом мотивировать их к учебе.

фото из личного архива

«Пешрафт» работает совместно с благотворительным фондом TajikInvest («ТаджикИнвест»), основанным гражданами нашей страны за рубежом. Среди наших постоянных партнеров - Минобразования, Комитет по делам молодежи и спорта, хукумат г.Душанбе, МЗО «Алиф Капитал», Федерация футбола Таджикистана, ЗАО «Фароз», компания ООО «Хуавей технологии Таджикистан», Федерация Шахмат Таджикистана, гостиница «Твинс», магазин «Адидас», «Асикс», ОО «Спешл Олимпикс» и многие другие. Также отдельные наши проекты поддерживают ЕБРР, также важно подчеркнуть, что мы являемся одним из самых активных членом Клубов ЮНЕСКО Таджикистан, и проводим некоторые мероприятия под эгидой Юнеско.

- Странно, мы ведь привыкли в НПО видеть только грантополучателей…

- Мы, пожалуй, одна из немногих НПО, которая не получает гранты от международных доноров, а финансируется за счет привлечения пожертвований от частных компаний и наших соотечественников. То есть мы успешно занимаемся краудфандингом. Что это такое? Это народное финансирование, то есть коллективное сотрудничество людей или компаний, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать усилия других людей или организаций, как в нашем случае.

Волонтеры сами приходят

- Какие проекты вам запомнились больше других?

- Они все уникальны. Например, уже который год мы реализуем стипендиальную программу Invest in Talents («Инвестиции в таланты»). То есть организация спонсирует одаренных детей из малоимущих семей не только с интеллектуальными, академическими достижениями, но и талантливых в культуре, искусстве или спорте. Но, конечно, впечатляют молодые и амбициозные стипендиаты, которые настолько воодушевлены своими мечтами, что смогут горы свернуть, им нужна мотивация не только со стороны гражданского общества и частного сектора, но и необходимо поддержка госструктур, чтобы они работали и развивали разные сферы деятельности своей страны.

Волонтеры фото из личного архива

- Вы сказали, что самое главное достижение - это подготовка волонтеров. Как вы их набираете?

- К счастью, благодаря нашим интересным проектам ребята сами пытаются связаться с нами. До прошлого года 325 стипендиатов получали ежемесячную стипендию «Пешрафт». Я рада, что многим молодым ребятам наша платформа помогает развивать свой скрытый потенциал. Всего в базе данных ОБО «Пешрафт» свыше 100 человек, которые разделены на 5 подгрупп волонтеров различного направления: одни, например, хорошо проводят акции и флешмобы, другие, так называемые ивентмейкеры, занимаются непосредственно организацией благотворительных мероприятий. С помощью наших волонтеров мы совместно с Национальным музеем Таджикистана успешно провели в прошлом году «Ночь в музее», которая стала самой масштабной по посещаемости акцией, 9 мая был организован флешмоб, мы посетили дома ветеранов ВОВ. Впервые 1 июня совместно со «Спешл олимпикс» и национальные клубы ЮНЕСКО организовали благотворительную акцию «Специальная олимпиада Таджикистана 2018», которую поддержали такие большие компании как ЗАО «Фароз», Компания Т-селл, Представительства Еврокомиссии в РТ и конечно же при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ и другие НКО.

Время проводить «ифторы»

- Каждый год вы проводите благотворительные «ифторы». Почему вы это делаете?

- «Ифторы» – это тоже наш инновационный подход к благотворительности и это наша традиция. В этом году мы начали проводить их с 6 июня в Душанбе, Яване и Гиссаре. К тому же после Республиканской специальной Олимпиады в Худжанде для детей с ограниченными возможностями мы также организовали «ифтор».

фото из личного архива

- Откуда вы берете деньги на такие благотворительные акции? Ведь это очень затратное дело…

- Как только близится месяц Рамазан, мы выходим на наших постоянных партнеров-благотворителей, которые ежегодно поддерживают инициативу проведения благотворительных акций. А иногда и сами спонсоры пишут мне: «Матлюба, есть какие-то планы?» Один из учредителей, Азамат Султанов, каждый год делает рассылку более чем 50 партнерам ОБО «Пешрафт» с просьбой подключиться. Мы отправляем предварительный бюджет, сколько средств требуется и для чего, а также фотоотчет о прошлогоднем ифторе. Таким образом участники краутфандинга узнают о предстоящих запланированных мероприятиях. Деньги поступают на счет организации через систему PayPal или на расчетный счет «Пешрафт». Иногда нам дают и наличные, но в течение суток мы сразу же приходуем эти средства на наш счет и пересылаем приходный ордер благотворителю. После каждого ивента мы отправляем подробный финансовый и описательный отчет с фотографиями в виде презентации, вплоть до дирамов. Уникальность таких «ифторов» в том, что наша благотворительность выражается не только в денежных вкладах, но и в делах.

Когда вся семья - волонтеры

- Чем вы занимаетесь в свободное от работы время?

- Если честно, чаще его у меня нет. Но если я и нахожу его, то обязательно трачу на семью. У меня прекрасный муж, Зафар, он преподаватель университета, и трое детей: Юсуф перешел во второй класс, а Мадина и Фатима еще ходят в садик. Иногда я беру детей с собой в интернаты, чтобы они могли уже сейчас осознать, что существуют люди, которым мы можем быть полезными, которые всегда нуждаются во внимании общества. Они играют, отлично ладят с ними, и я рада этому.

фото из личного архива

Муж тоже помогает мне в организационных моментах благотворительных ивентов. Наверное, самое главное качество, которое я ценю в нем, — это добросердечность уважение и толерантность, которое он проявляет ко мне и моей сферы деятельности, потому что моя работа требует дополнительного времени и энергии. Я не хожу на работу, как обычно многие это делают, с 8 до 17 часов, бывают времена, когда я пропадаю и в выходные. Работа в «Пешрафте» - это не просто работа, которую я выполняю с больших удовольствие и интересом. Это часть моей жизни.

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