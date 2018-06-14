Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет. Сейчас возраст выхода на пенсию в России составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.



«Несмотря на поздний старт по этому вопросу (повышение пенсионного возраста) предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции», - цитирует российского премьера РБК.

В Таджикистане мужчины выходят на пенсию в 63 года, женщины - в 58.

Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными и повышение пенсионного возраста «пройдет постепенно», подчеркнул Медведев.

"Например, мужчины, родившиеся в 1959 году и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году, соответственно в возрасте 61 год и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году, соответственно в возрасте 62 и 57 лет. А у молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам", - сказал глава российского правительства.

Правительство выбрало основным сценарий повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин, до 63 — для женщин. Такой вариант предлагало министерство первого вице-премьера Антона Силуанова. В правительстве обсуждались еще два варианта повышения, предложенные Минтрудом: для мужчин — до 65 лет, для женщин — до 60 лет или до 62 и 60 лет соответственно. Сейчас возраст выхода на пенсию в РФ составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.

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