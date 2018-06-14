По первой в Таджикистане трехуровневой транспортной развязке начали ездить машины, но полностью она заработает только в сентябре.

По нижней части трехуровневой транспортной развязки на пересечении проспектов Нусратулло Махсума и Бободжона Гафурова (82-й мкрн) открыто пробное движение транспорта.

Редкие машины едут по ней со стороны 82-го микрорайона в сторону поселка Калинина. На втором уровне эстакады построена кольцевая дорога. Третий уровень - автомобильный мост длиной 125 метров. Также практически завершено строительство подземных пешеходных переходов.

Подобные многоярусные дороги в Таджикистане строятся впервые.

- Официальное открытие дороги намечено на сентябрь этого года, а сейчас пустили пробное движение машин, - рассказали корреспонденту «АП» строители эстакады.

По их словам, основные строительные работы были завершены еще в апреле. Только в восточной части дороги еще ведутся работы по прокладыванию подземной инфраструктуры, а в других частях - по благоустройству территории.

- К нам тогда приезжали президент страны Эмомали Рахмон и мэр города Рустам Эмомали. Хвалили, что работа сделана хорошо. Руководители объекта заверили президента и мэра, что развязку полностью сдадут в эксплуатацию в начале сентября, перед празднованием Дня независимости, - рассказывают они.

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Проехавшие по новой дороге автомобилисты уже поделились в соцсетях впечатлениями: «Едешь как по проселочной дороге: бугорки, ухабы и сплошные неровности...» На что строители отвечают, что после того, как будет построена вся инфраструктура вокруг эстакады, дорогу заасфальтируют повторно и трасса будет отвечать всем стандартам.

- Посмотрите вокруг, все еще много работы по благоустройству. Как только все завершим, повторно заасфальтируем, и будет дорога гладкой и ровной, - поясняют они.

Реализация проекта «Улучшение состояния региональной автотрассы Душанбе - Турсунзаде, участок дороги от памятника Абуали ибн Сино до западных ворот города Душанбе» началась в сентябре 2016 года. На этот проект Европейский банк реконструкции и развития предоставил Таджикистану кредит в размере $35 млн, а также техническую помощь в объеме $3 млн. Проект ведет китайская компания «Синьцзян-Бейсиньская группа по строительству дорог и мостов» (Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co, Ltd). Контроль качества строительства осуществляет индийская совещательная компания SAI.

Зарплата рабочих: 50 сомони плюс 8 на обед

Основная техника уже снята с этого объекта. Осталось только несколько грузовиков для вывоза лишнего оборудования, мусора, а также машины для прокладки асфальта.

- Многие наши ребята уже перешли на строительство другой эстакады, в районе Караболо, – говорит молодой маляр, занимающийся покраской перегородок. – Скоро, наверное, и мы переберемся туда.

По словам строителей, наряду со строительством эстакад начиная с памятника Абуали ибн Сино и до западных ворот столицы намечается создать четыре дополнительные полосы движения для общественного транспорта. Таким образом, всего будет 8 полос. Ширина трассы будет доведена до 68 метров.

Строительство второй трехуровневой эстакады - в районе пересечения проспектов Исмоила Сомони и Абуали ибн Сино - было начато в конце февраля нынешнего года. Сейчас в западном направлении машины в основном ездят по улице Шамси, а в центр – по улице Карамова или же со стороны Генпрокуратуры.

Вся территория объекта обнесена высоким забором. Руководство участка не захотело дать информацию о том, как сейчас идут дела. В частных же разговорах со строителями удалось узнать, что пока идут работы по строительству нижней части развязки - земляные работы, возведение конструкций, бетонирование и так далее.

– Скорее всего, много рабочих рук понадобится с осени, - говорят строители.

Памятник Абуали ибн Сино (Авиценне), установленный в честь 1000-летнего юбилея великого таджикского врачевателя в 1980 году, уже перенесен в район новых корпусов Таджикского государственного медуниверситета. Переноса памятника не удалось избежать – на этом месте запланировано строительство подземного перехода.

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По словам местных строителей – разнорабочих, а их на объекте большинство, они работают здесь на договорной основе.

- Нам платят посуточно – 50 сомони в день плюс 8 сомони на обед, - говорит мужчина-строитель средних лет в солдатской панамке. - В месяц получается где-то 1500 сомони. Не так много, тем более при работе сейчас, в жару, но мы довольны. Это ведь лучше, чем ничего. Работу ведь найти у нас нелегко.

Эту эстакаду планируется доделать к 2020 году.

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