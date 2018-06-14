В преддверии празднования Ид аль-Фитра председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода посетил постояльцев Регионального центра социальных услуг для престарелых и инвалидов города Худжанда, а также военнослужащих военного госпиталя Согдийского гарнизона в городе Бустоне, сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.

Глава области поздравил пожилых людей с наступающим праздником Иди Рамазан и пожелал им здоровья и благоденствия. В ходе беседы с постояльцами Дома для престарелых Раджаббой Ахмадзода поинтересовался их бытом и выслушал их запросы и пожелания.

«Вы всегда находитесь под опекой государства и правительства, и мы приложим все усилия для создания вам комфортных условий», - отметил он.

Фото пресс-службы главы Согда

54 постояльцам центра был накрыт праздничный дастархан и от имени главы области им вручили памятные подарки.

В этот же день Раджаббой Ахмадзода посетил военный госпиталь Согдийского гарнизона в городе Бустоне. В ходе беседы глава области поинтересовался самочувствием военнослужащих, находящихся здесь на излечении, процессом лечения и условиями госпиталя.

Фото пресс-службы главы Согда

Главу области проинформировали, в госпитале имеются все необходимые медикаменты и оборудование для эффективного лечения. Здесь функционируют столовая, комнаты отдыха, а также мини-гостиница для родителей и близких военнослужащих.

Военнослужащим были переданы продукты питания, фрукты и овощи.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus