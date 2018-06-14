Как продать квартиру, если гражданство не то?

- Меня зовут Рашит, я уроженец Таджикистана, мне 70 лет, проживаю в г. Кулябе, у меня серьёзное хроническое заболевание. Я женат на казашке, но она имеет гражданство Таджикистана. У неё есть квартира в Кулябе. У меня тоже есть дом, который мне достался по наследству от родителей, а также однокомнатная приватизированная квартира. Просим ответить нам на наши вопросы:

1. Если моя жена получит гражданство Казахстана, сможет ли она потом продать свою недвижимость здесь, в Таджикистане?

2. В случае моей кончины может ли она, являясь гражданкой Казахстана, но получив право на наследование моей недвижимости, продать мой дом и квартиру?

3. В случае получения мной также гражданства Казахстана смогу ли я продать свою недвижимость?

Рашит

- Уважаемый, Рашит, отвечаем на ваши вопросы:

1. В случае если Ваша супруга получит гражданство другого государства, она не теряет право собственности на своё имущество, в том числе на недвижимость, находящуюся на территории Республики Таджикистан. Законодательство ограничивает приобретение недвижимости лицами, не имеющими гражданства РТ, но никак не ограничивает права собственности лиц, которые уже на законных основаниях приобрели недвижимость в РТ.

2. В случае если Ваша супруга потеряет гражданство Таджикистана, она всё равно не теряет права на наследование по закону (ч.1 ст. 1166 ГК РТ: "В первую очередь наследование по закону получают в равных долях дети (в том числе усыновленные), супруг и родители, усыновители наследодателя, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти") имущества умершего супруга.

Часть 2 статьи 11 Закона РТ "О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в РТ": "Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права на получение в собственность зданий и жилых домов, а также других помещений, которые входят в жилищный фонд (за исключением получения по наследству законными наследниками), если законодательством Республики Таджикистан и международными правовыми актами, признанными Таджикистаном, не предусмотрено иное".

3. Относительно отчуждения (продажа, дарение, мена и т.п.) недвижимого имущества для лиц, потерявших гражданство РТ, нет законодательных ограничений. Вы имеете право продать свою недвижимость.

Помогите составить завещание

- Как составить завещание на квартиру, которая будет предоставлена взамен подлежащей сносу?

Я проживаю в квартире в доме, подлежащем сносу. Заключил и подписал договор с инвестором на получение новой квартиры в многоэтажном доме после окончания его строительства через 1,5-2 года. Сейчас у меня есть завещание на старую (сносимую) квартиру. Будет ли это завещание иметь силу - распространяться и на новую, пока не существующую квартиру? Если нет и нужно составить новое завещание, приведите, пожалуйста, его основные пункты, чтобы было проще общаться с нотариусом в таком нестандартном случае.

И еще. Имею ли я право требовать составления завещания на понятном мне языке – русском? Я могу обратиться за составлением завещания в нотариальную контору не только по району прописки? Сколько ориентировочно стоит составление завещания?

Спасибо.

Пенсионер

- Отвечаем на Ваши вопросы:

1. Чтобы у наследников не возникли трудности при вступлении в наследство, можете переоформить завещание, указав новую квартиру в строящемся доме. Также можете указать: "Все свое имущество, из чего бы оно ни состояло и где бы ни находилось, завещаю...".

2. Завещание может составляться на русском языке, но если имущество находится на территории РТ, то обычно нотариусы составляют и на русском, и на таджикском языках и прошивают их.

3. Вы имеете право обратиться в любую нотариальную контору для составления завещания. Нотариальная контора, в свою очередь, обязана уведомить нотариальную контору по месту нахождения недвижимого имущества, указанного в завещании, о составлении завещания.

4. Ориентировочная цена на составление завещания составляет 80 - 100 сомони (госпошлина, бланк, технические услуги, услуги нотариуса). Точную стоимость можете уточнить в нотариальной конторе.

Зачем менять техпаспорт?

- Мне 75 лет, я хотел переоформить дом на сына. Я обратился к нотариусу, и он потребовал справку с НБТИ. В НБТИ мне не захотели давать справку, потому что у меня техпаспорт сделан во времена СССР и его надо поменять на новый образец, при этом назвали такую сумму, которая равна моей пенсии за год. Очень прошу ответить на мои вопросы:

Какие существуют правила переоформления жилья на имя наследника и сколько это стоит?

Сколько сомони стоит оформление техпаспорта на жилье и хозяйственные постройки?

Ветеран труда Мухаммади Давлатов

- В действующем законодательстве срок технического паспорта не регламентирован. Рекомендуется заменить технический паспорт, страницы которого в силу ветхости повреждены и/или надписи и рисунки трудно читаемы.

Что касается переоформления на имя наследника, то это можно сделать при жизни договором дарения, а после смерти оставлением завещания на имя наследника.

Стоимость договора дарения зависит от региона, где переоформляется недвижимость. Уточните стоимость замены технического паспорта на недвижимость (если он ветхий) и переоформления жилья в своем регионе. Чтобы избежать обмана, можете потребовать квитанции за уплаченные пошлины и услуги.

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