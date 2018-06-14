Во всем мире, в том числе и в соседних странах, давно успешно функционируют фирмы по оказанию ритуальных услуг. Можно набрать номер телефона, заказать сервис и продолжать скорбеть дальше. Фирма организует весь процесс. Но в Таджикистане эта бизнес-ниша пустует. Почему?

В марте прошлого года в результате автоаварии в Вахдате погибло 8 человек, возвращавшихся с похорон на грузовике ЗИЛ. Еще 12 получили различные травмы. Несчастье случилось из-за того, что у грузовика отказали тормоза и он врезался в дерево.

После той трагедии в соцсетях люди обсуждали тему, почему в Таджикистане нет агентств, предоставляющих ритуальные услуги, в данном случае речь шла просто о нормальном транспорте. Об этом говорят и говорили и после каждой смерти публичных людей Таджикистана. Ведь первого президента страны Каххора Махкамова и вот недавно народных поэтов Бозора Собира и Мумина Каноата тоже на кладбище везли на обычных грузовиках…

Траты

Умирать сегодня дорого. Впрочем, так было всегда и для всех – мусульман, христиан, иудеев и т.д. Мы рассмотрим основные, общие траты.

У мусульман тело умершего обмывает и заворачивает в саван специальный человек - «мурдашуй». Его услуги считаются как бы бесплатными, но по факту они стоят порядка 200 сомони. Саван (кафан, 20 м белого ситца) в среднем обойдется в 100-120 сомони. Тело, завернутое в саван, помещается на тобут (носилки), сверху его накрывают халатом и молитвенным ковриком (для мужчин) или определенным куском материи (для женщин).

Бесплатными являются также услуги могильщика (землекопа), но и его все же «благодарят».

- Практически все родственники умерших немусульман имеют дело с моргом. Перевозкой тела занимается специальная машина морга, - говорит сотрудник морга в Медгородке.

В случае если тело некому захоронить, погребение проводит специализированная служба при мэрии. Для всех остальных услуги погребения платные.

По данным ГУП «Управление кладбищ» при столичной мэрии, в Душанбе существует 21 кладбище. Захоронения разрешены на пяти из них. На остальных 16 захоронения запрещены еще в 2009 году для упорядочения погребений. Общая площадь пяти кладбищ составляет 233,89 га.

- Так, хранение тела в сутки оценивается в 20 сомони. Помимо хранения в морге, услуга «обмыть и одеть» стоит 120 сомони. В перечень платных услуг входит бальзамирование – 470 сомони, нанесение макияжа – 100 сомони. В среднем услуги морга обойдутся в сумму около 800 сомони, - рассказали в морге.

Специализированная автомашина – попросту грузовик - для перевозки тела (уже на кладбище) обойдется в среднем в 200-300 сомони.

Венок из живых цветов – 200 сомони, похоронный комплект (подушка, обувь, покрывало) и отпевание в среднем обойдется минимум в 300 сомони.

грузовик - для перевозки тела (уже на кладбище) обойдется в среднем в 200-300 сомони. Asia-Plus 1 /6

Как оказалось, самое дорогое в похоронном ритуале - это гроб и копка могилы. Так, гроб (стандартный деревянный, обитый бархатом) стоит 500 сомони, услуги землекопов (бригада из трех человек) стоят в среднем 400 сомони. Ритуальная часть обойдется в среднем в 1400 сомони.

Все процедуры от морга до кладбища обойдутся минимум в 2500 сомони.

У мусульман джаноза (прощальная молитва) обычно проходит в мечети квартала или дома у умершего, если есть условия. Муллу, читавшего молитву, тоже каждый «благодарит» по мере своих возможностей.

Есть еще такая большая часть расходов, как поминки, и хотя согласно нормам Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в РТ» все поминальные мероприятия организовываются без забоя скота и накрытого дастархана, стол накрывают как христиане, так и мусульмане. Каждый в силу своих возможностей и желания. Стоить это может от 1000 до 10 000 сомони.

Нереализованный бизнес-план

- Когда в дом приходит несчастье, нередко убитые горем родственники не знают, куда идти, что делать. Похоронные мероприятия могли бы взять на себя ритуальные агентства – все от начала и до конца, - говорит старейшина одного из столичных кварталов Абдурахмон Кузиев. – Но их нет и, наверное, не будет.

По его словам, у мусульман все ритуалы организовываются самостоятельно с участием старейшин микрорайона и квартальной мечети.

…Бизнесмен на условиях анонимности рассказал «АП», как несколько лет назад он задумывал открыть агентство ритуальных услуг.

- Для начала я составил бизнес-план и примерно рассчитал, что с начальным капиталом в 200 тыс. долларов можно отрыть этот бизнес, - говорит он. - Например, можно завезти уже оборудованный катафалк, допустим VIP - на базе, скажем, Chrysler, минимум за $40 тыс., а классом пониже - на базе фургонов Ford или Mercedes Sprinter, будет наполовину дешевле. Но в любом случае эти автомобили требуют дополнительных затрат на переоборудование. Например, должны быть демонтированы задние окна, двери, багажник и сиденья. Подвеска должна быть обязательно заменена на более прочную. Участники похорон едут за катафалком на специальном мини-автобусе. Я рассчитал, что одна поездка катафалка и мини-автобуса обойдется в среднем в $300. Другие процедуры по подготовке тела, могилы и самих похорон обойдутся примерно в $400.

Когда предприниматель презентовал свой план друзьям, его обсмеяли.

- Они все в один голос утверждали, что это дорого, а во-вторых, услугами ритуальных агентств пользуются немногочисленные немусульмане. И моя идея так и осталась только планом, - говорит бизнесмен.

Представитель духовенства мулло Бадриддинхон говорит, что относительно похоронных мероприятий существуют сложившиеся традиции и население следует им много веков.

- Наше население пока не готово к использованию других видов похоронных услуг, - считает мулло.

Решить вопрос нужно хотя бы с транспортом…

Единственное, по словам наших респондентов, что можно и нужно бы изменить, - это вид транспорта, на котором тело покойного везут на кладбище.

- Спрос рождает предложение, и, вполне возможно, уже скоро мы увидим катафалки в городе, - говорит обозреватель Нур Сафаров.

- Наверное, не нужен обязательно катафалк, возможно использование автомобилей на базе фургонов «Мерседес». Просто нужно убрать крышу и задние двери, - говорит житель Душанбе, - наподобие кабриолета. И еще. Наверное, бизнесмену на специальном катафалке будет зазорно зарабатывать на людском горе. Лучше будет, если это на себя возьмет городская администрация, например та же техника будет при мечети или управлении кладбищ - кому нужно, придет, закажет и заплатит. Думаю, власти должны закупить такие автомашины, а народ привыкнет, и эта услуга обязательно окупится.

О специализированном транспорте думают и в ГУП «Управление кладбищ».

- Мы заказали такой, но пока из-за финансовых сложностей закупить не можем, - говорит замначальника ГУП Гаюрбек Рахимов.

На сегодня ГУП вынуждено пользоваться только одним среднетоннажным грузовиком на базе Fortland.

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