Сегодня, 14 июня на территории района Сино по улице Маяковского (рядом с жилым комплексом №8), прошло торжественное открытие новой спортивной площадки.
Площадка включает в себя современное футбольное поле и каскад детских гимнастических и развлекательных сооружений, которые позволяют поддерживать здоровый образ жизни и стремление к занятию спортом подрастающего поколения.
«День открытия спортивной площадки под непосредственным патронажем «Таджик Эйр» удался на славу. Улыбки детей, спортивный настрой, первые успехи и просто возможность больше времени посвящать здоровому образу жизни – все это теперь есть у жителей названного района», - отметил во время церемонии открытия площадки Лётный директор национальной авиакомпании «Таджик Эйр» Ф. Сатторов.
Местные жители выразили слова благодарности руководству авиакомпании «Таджик Эйр».
«Спасибо за эту замечательную спортивную площадку. Честно говоря, мы о такой площадке мечтали уже давно. Это место очень преобразилось. Красивые аллейки с яркими цветами, песочница, карусели – это настоящая радость для наших детей. Теперь наши дети могут тут играть, заниматься спортом и с пользой для себя проводить свободное время. Спасибо всем за организацию сегодняшнего мероприятия, которое позволило увидеть радостные лица людей, наших детишек, школьников, подрастающего поколения», - поделилась своими впечатлениями жители.
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Rustami Doston7 часов назад
а кто дизлайк ставит? люди сделали доброе дело!
ShaITan8 часов назад
to est' den'gi podnimaut vezde a stroyat ploshadku tol'ko v stolice?