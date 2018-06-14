13-го июня в 00:35 ночи в Душанбе произошло ДТП с летальным исходом.

Водитель автомашины марки «Тойота-Кемри» Мухаммад Атоев, 21-летний житель столицы, следуя со стороны улицы Борбад в сторону улицы Фирдавси, потерял контроль над управлением транспорта и совершил наезд на пешехода.

Об этом сообщает МВД РТ.

Пострадавший, 24-летний житель Муминабадского района Тилло Муъминов, получив тяжкие телесные повреждения, погиб на месте происшествия.

Это ДТП случилось практически в том же районе, где был сбит 44-летний журналист Галим Фасхутдинов.

Тогда водитель минигрузовика «Дамас» Бахтиёр Халифаев, который занимался доставкой продуктов питания в торговые точки города, в тот трагический день ехал с улицы Джоми в сторону Фирдавси, и не справился с управлением автомобиля: он сбил Галима на пешеходе. Халифаев осужден на три года и три месяца.

Еще одна авария случилась 13 июня в 15:00 дня на автотрассе «Душанбе-Худжанд-Чанак».

По данным МВД, водитель автомашины марки «Опель-Вектра» Джамшед Норматов, 27-летний житель города Истаравшан при движении выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки «Мерседес», которой управлял Валиджон Ходжамкулов, 1986 года рождения, житель Б.Гафуровского района.

В результате пассажир «Мерседес» Муродбек Джахонбеков погиб на месте. Другие участники ДТП - водитель и другой пассажир «Мерседес», а также водитель и пассажир «Опель-Вектры» с полученными тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в больницу.

По данным фактам проводится проверка.

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