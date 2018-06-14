Президента Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн 19 июня текущего года с официальным визитом посетит Таджикистан. На следующий день, 20 июня, в Таджикистан также с официальным визитом приедет премьер-министр Исламской Республики Афганистан доктор Абдулла Абдулла. Об этом сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

В ходе встреч президента Пакистана и премьера Афганистана с высшим руководством Таджикистана планируется обсуждение вопросов ускорения реализации проекта CASA – 1000, имеющего региональное значение.

Также планируется обсуждение вопросов укрепления региональной стабильности, совместной борьбы против проявлений терроризма и экстремизма, производства и незаконного оборота наркотиков, транснациональной преступности и др. В частности, одной из главных тем переговоров станет нормализация ситуации в Афганистане и установление мира и стабильности в этой стране.

Кроме того, Мамнун Хусейн и Абдулла Абдулла примут участие в работе международной Конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028, которая пройдет в Душанбе 20-22 июня.

Напомним, для участия в работе душанбинской водной конференции зарегистрировано уже 65 официальных делегаций.

На конференции ожидается участие глав государств и правительств четырех стран - Туркменистана, Пакистана, Афганистана и Джибути, министров и заместителей министров из 35 стран, также руководителей и представителей свыше 40 международных организаций. Делегацию ООН будут возглавлять заместители Генсекретаря этой органихзации.

Ожидается, что в работе конференции примут участие до 1500 человек.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus