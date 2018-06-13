АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- Эмомали Рахмон вылетит в Москву и примет участие в церемонии открытия ЧМ - 2018

- В России начинается XXI чемпионат мира по футболу ФИФА

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ИЮНЯ

Всемирный день донора

1931 – Указом Президиума ЦИК ТССР образован район Файзобод

2000 - В Душанбе состоялось заседание Межгосударственного совета глав государств Центральноазиатского экономического сообщества.

2011 - В Кулябе в результате массовых беспорядков после матча между кулябским «Равшаном» и столичным «Истиклолом» пострадало около 10 человек, задержано около 20 фанатов;

2011 - В Худжанде по подозрению в членстве «Хизб-ут-Тахрир» задержан корреспондент узбекской службы Би-Би-Си Урунбой Усманов.

2012 - В Душанбе из огнестрельного оружия убит супруг старшей сестры Эмомали Рахмона – уроженец Восейского района Хатлонской области Холмумин Сафаров, который являлся директором ГУП «Лесное хозяйство и охота». Сафаров скончался на месте происшествия от нескольких выстрелов в голову.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 ИЮНЯ

1932-1995 – Родился певец, композитор Таджикистана Хаким Махмуд.

1939 – Родился доктор биологических наук, профессор Мухаббат Бабаджанова.

1944 – Родился композитор Абдусалом Рахимов.

1951 – Родился историк, политолог Худоберди Холикназаров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без существенных осадков, лишь концу дня в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 20-25 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без существенных осадков, лишь к концу дня в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7, местами усиление до 13-18 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, мгла. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков, мгла. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 27-29 тепла.