Газированные напитки «RCcola» или минеральная вода «Оби Зулол» за почти двадцать лет своего присутствия на рынке Таджикистана фактически превратились в национальные бренды, которые, например, туристы даже увозят из республики в качестве сувениров.

И это хорошие сувениры, потому что они с историей.

«Оби Зулол» появилась в непростые 90-е

Представьте себе: 1993 год, только-только развалилась плановая экономика, в бывших союзных республиках никто толком понятия не имеет, что такое бизнес. И вдруг, группа предпринимателей не просто открывает своё дело, а готовит запуск современного производства минеральной воды и газированных напитков, которого еще никогда не было в Таджикистане – ни в советском, ни в независимом.

Фото Ural-eurasia.ru

Источник воды в Истравшане, где был построен основной завод «Оби зулол», был открыт еще в советское время, причем с помощью Института космических исследований.

Тогда ученые определили, во-первых, высокое качество воды в истравшанском резервуаре, а во-вторых, было установлено, что это самый большой во всей Центральной Азии возобновляемый подземный резервуар воды.

Первыми акционерами и инвесторами нового завода стали Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), американский фонд Аква Кристалл и британская компания Консолидейтед Экспорт Корпорейшн.

Воду «Оби Зулол» пьют президенты и грудные дети

Именно бутылки с водой «Оби Зулол» то и дело мелькают на экранах телевизора в тот период, когда Таджикистан посещают высокие руководители зарубежных стран. Естественно, чтобы предлагать первым лицам государств продукты питания, в том числе и воду, нужно подвергнуть их нешуточным экспертизам, которые продукция «Оби Зулол» проходит как на территории Таджикистана, так и за пределами нашей страны – в Европе, Америке.

Фото: Правительство России

Кстати, согласно заключениям американских и европейских лабораторий вода «Оби Зулол» рекомендована к употреблению даже детям грудного возраста.

Воду «Оби Зулол» спасла Марсельеза

Для военнослужащих контингента Франции, который до 2014 года был расквартирован в аэропорту Душанбе, все продукты питания, в том числе и питьевую воду, привозили из-за рубежа. Когда представители компании «Оби Зулол» впервые предложили им перейти на таджикскую воду, те наотрез отказались.Но в компании не отчаялись, работу продолжали вести и, в конце концов, им произошел счастливый случай.

На очередной встрече с французами, представитель «Оби Зулол» спел на французском языке Марсельезу. Если до этого французы еще колебались с решением, то после этого случая заявили: «Контракту быть!». Постепенно весь военный контингент Франции перешел на столовую воду «Оби зулол», а со временем, французы стали приобретать и другие продукты компании –«RC Cola» и соки «Нури Зулол».

Вода «Оби Зулол» для войск НАТО

ЗАО «Оби Зулол» согласно контракту, заключенному с Центральным командованием Министерства обороны США также входило в список заводов-производителей, поставлявших воду для ISAF - Международных сил содействия безопасности, возглавляемым НАТО международным войсковым контингентом, действовавшим на территории Афганистана.Кстати, санитарно-технический аудит качества воды проводился американцами каждые полгода.

Таджикская «RC-cola» действительно отличается от зарубежной

Находясь вдалеке от Родины мы скучаем по своей «RC-cola», и если находим ее зарубежный аналог, то тотчас покупаем. И разочаровываемся. И дело тут не в эмоциях и тоске по Родине, а вполне себе обоснованная реакция.

Дело в том, что таджикская «RC-cola»обладает уникальным вкусом из-за качества местной воды и концентрата. Плюс к этому при производстве «RC Cola» компания «Оби Зулол» использует исключительно сахар, в то время как большая часть производителей по всему миру, для сладости добавляет в свои напитки кукурузный сироп и сахарозаменители, что создает другой привкус.

Фото: кадр из YouTube

Соки «Нури Зулол» - натуральные

Если описать производство соков «Нури Зулол» обывательскими словами, то это огромная соковыжималка. На специализированном языке это означает, что для производства соков «Нури Зулол» компания использует линию американской компании JohnBeanTechnologies (JBT), выпускающей технологическое оборудование в итальянском городе Парма. Эта линия обеспечивает щадящий режим (СoldBreak) переработки фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранить все полезные и вкусовые свойства плодов и аромат без добавления консервантов.

Фото: Asia-Plus

Кстати, все фрукты и овощи для изготовления соков «Нури Зулол» - таджикского производства, и закупаются у дехканских хозяйств по всей республике.

Компания «Оби Зулол» создала первый таджикский энергетик

Благодаря заводу компании, впервые Таджикистан производит свои энергетические напитки - RC EnergyZeroSugar (без сахара) и RC ЕnergyRegular – с содержанием сахара, и соответственно, придающим больше энергии за счет калорий.

Прежде чем отправить новый продукт в массовое производство, его дегустируют сотрудники компании. Например, на днях запущен новый продукт премиум-класса – MightyRain, который сначала был успешно апробирован сотрудниками.

Это аналог энергетика, но в нем не содержится таурин, и в состав входят соки цитрусовых – лайм, апельсин и лимон.

Кстати, этот напиток содержит больше кофеина и лучше всего подходит студентам, которые ночами сидят над учебниками или тем, кто работает по ночам.

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