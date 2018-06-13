Недавно мы делали сюжет о таджикских школах в Узбекистане. Их там оказалось немало – 245. Посещают эти школы 61 тысяча таджикских детей. Данная информация многих наших таджикских читателей обрадовала, поскольку в последние несколько лет ходили слухи о том, что в Узбекистане чуть ли не каждый день закрывают десятки таджикоязычных школ.

К счастью, это оказалось не так, поэтому многим нашим читателям стало интересно, а как обстоят дела с узбекоязычными жителями в Таджикистане? Имеются ли все необходимые условия для их обучения в нашей стране? Чтобы ответить на эти вопросы и развеять все сомнения, мы отправились в Турсунзаде, где 60% (180 тысяч) населения – узбеки.

Свои условия жизни нам показала местная жительница Дилбар Тагаева, чьи прадеды еще во времена СССР переехали из Узбекистана в Таджикистан. Своей жизнью здесь она очень довольна: живет в достатке, есть собственный дом, дочка ходит в ближайшую узбекскую школу, которая, кстати, носит имя Алишера Навои (XV век) – великого представителя узбекской литературы.

По данным Минобрнауки РТ, в республике функционирует 77 узбекских школ, а также 440 смешанного типа – с узбекскими классами. Только в Турсунзаде, где живет героиня нашей видео-истории, 7148 детей обучаются полностью на узбекском языке.

Мы убеждены: чем больше люди будут узнавать друг о друге из первых уст, тем лучше они будут понимать и чувствовать друг друга, тем сложнее их будет вовлечь в бессмысленные споры и конфликты. Поэтому проект «Салом, соседи!» рассказывает короткие видео-истории об удивительных людях из Узбекистана и Таджикистана, их культуре, обычаях и традициях, о сотрудничестве наших стран в самых различных сферах.

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Цель нашего проекта проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

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