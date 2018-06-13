Водонапорная башня объемом 1800 м3, которая обеспечивает население водой 24 часа в сутки и семь дней в неделю

Эксперты международных организаций и партнеры по развитию в Таджикистане посетили села и поселки, где был реализован «Проект по восстановлению систем питьевого водоснабжения в Пянджском районе Хатлонской области».

Проект осуществлялся в рамках безвозмездной помощи Японии в период с 2014 по 2016 годы и стал получателем Премии президента JICA 2017 за выдающийся вклад в развитие людских ресурсов, общества и экономики в Таджикистане.

Для реализации проекта было выделено 16 млн. долларов США со стороны правительства Японии в качестве гранта и 1 млн. долларов США со стороны правительства Таджикистана.

Представители и эксперты из ПРООН, ЮНИСЕФ, Оксфама и других международных организаций ознакомились с водонапорной башней объемом 1800 м3, используемой для обеспечения питьевой воды 24 часа в сутки и семь дней в неделю более 20 тыс. человек в Пяндже.

Гостям также были продемонстрированы японские счетчики потребления воды (водомеры) и водопроводные кранами, которые позволяют детям пить воду непосредственно из крана.

Местное население благодарили JICA за возможность употреблять питьевую воду и пользоваться технологией, которая позволяет платить за воду в разы дешевле, чем раньше.

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Кроме этого, женщинам и девочкам в общинах больше не надо тратить время и силы для того, чтобы носить воду издалека.

Инженеры водоканала показали, как они контролируют качество воды и поддерживают безопасность питьевой воды с помощью японского современного автоматического устройства регулирования хлора для защиты здоровья людей.

Представители и эксперты международных организаций отметили уникальность подхода JICA к проблеме водоснабжения и выразили благодарность за выполнение миссии по обеспечению чистой водой граждан.

В текущем месяце в Таджикистане пройдет международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028». JICA будет демонстрировать свое сотрудничество в водном секторе во всем мире, включая вышеупомянутый проект по снабжению питьевой водой. Это может стать одной из ключевых тем среди участников Конференции в качестве примера проектов по снабжению питьевой водой.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по качественному государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой Тренинг – курсы, превысило более 2100 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 34 проекта на общую сумму более 345 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 263 млн. долларов грантовой помощи), из которых 12 проектов являются действующими.

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