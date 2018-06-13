В Таджикистане судьи и члены их семей на законодательном уровне наделены целым комплексом мер социальной защиты, направленным на обеспечение независимости. Как они ими пользуются?

Эксперты считают, что сейчас трудно однозначно оценить эффективность мер по обеспечении независимости судьи при осуществлении правосудия.

Независимый суд в правовом государстве должен быть реальной судебной властью. Но независимость судебной власти возможно при условиях создания гарантий, в том числе и социальных при которых возможно осуществление правосудия только следуя букве закона.

Одной из задач программа судебно-правовой реформы на 2007-2010 годы было улучшение материально-технического обеспечения судов и социально-бытовых условий судей и работников судов.

Социально-экономические гарантии, материальное обеспечение и социальной защиты состоят из гарантий по созданию надлежащих условий труда и жизни, создание необходимых жилищно-бытовых условий, в том числе обеспечение их служебным жильем и изыскание источников их финансовой поддержки, что дает возможность беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.

Буква закона. Финансирование, зарплата и трудовой отпуск

Вопросы финансирования и материального обеспечения суда, а также вопросы социальной защиты судей конституционного суда были перенесены в отдельную главу 13 конституционного Закона РТ «О судах РТ» (в новой редакции). Она регулирует вопросы, связанные с заработной платой судей и других материальных гарантий для них, устанавливают меры их социальной защиты, пенсионного обеспечения, порядок установления трудового отпуска для судей судов РТ.

Так, согласно норм ст. 128 конституционного Закона РТ « О судах РТ» финансирование, материально-техническое и иное обеспечение судов, охрана и содержание зданий судов РТ и их аппаратов осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Состав заработной платы закреплен в ст. 129 Закона РТ « О судах РТ». Так, согласно положениям этой статьи заработная плата судей состоит из: должностного оклада, надбавок за квалификационный класс и стаж работы.

Размеры должностных окладов и порядок выплаты надбавок за квалификационный класс и стаж работы судьи определяется президентом РТ.

Председателям Верховного Суда РТ и Высшего экономического суда РТ, их первым заместителям и заместителям, судьям Верховного Суда РТ и Высшего экономического суда РТ предоставляется ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 35 календарных дней. Председателям судов их заместителям и судьям на уровне областей, городов и районов предоставляется ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Судьям при общем стаже работы по юридической специальности предоставляется дополнительный оплачиваемый трудовой отпуск следующей продолжительностью: -после 5 лет стажа работы - 3 рабочих дня; -после 10 лет стажа работы - 5 рабочих дней; -после 15 лет стажа работы - 10 рабочих дней; -после 20 лет стажа работы - 15 рабочих дней. Ст. 130 Закона РТ «О судах РТ»

Материальные гарантии

Ст. 131 Закона РТ «О судах РТ» предусматривает, что местные исполнительные органы государственной власти обязаны не позднее шести месяцев после назначения и избрания судьи на должность, или в случае необходимости улучшения его жилищных условий, предоставить ему, во внеочередном порядке, по месту нахождения суда служебное жилое помещение с учетом права судьи на дополнительную жилую площадь в размере не менее 20 квадратных метров или в виде отдельной комнаты.

Так же по истечении 10 лет работы судьей, жилое помещение, полученное судей за счет государственного жилищного фонда, передается в его собственность бесплатно. Судье и членам его семьи предоставляются 50% скидки в оплате жилых помещений в домах государственного жилищного фонда, а также 50% скидки в оплате всех коммунальных услуг (центрального отопления, водоснабжения и других) и за пользование телефоном (за исключением междугородных переговоров).

Кроме этого судьям судов Республики Таджикистан при выходе на пенсию выплачивается единовременное пособие в размере трехмесячной заработной платы.

«Судьи в своей деятельности независимы, подчиняются только Конституции и закону». Статья 87 Конституции РТ

Соцзащита судьи и членов его семьи

Согласно ст. 132 Закона РТ «О судах РТ» жизнь и здоровье судьи подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств Государственного бюджета РТ на сумму восьмимесячной заработной платы судьи.

Так, органы государственного страхования должны выплачивать страховые суммы в случаях: смерти судьи в период работы, если она наступила вследствие телесных повреждений или иного физического воздействия на здоровье, полученных в связи с исполнением им служебных обязанностей - его наследникам в размере восьмимесячной заработной платы судьи; причинения судье в связи с исполнением им служебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровью, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью - в размере шестимесячной заработной платы судьи. Кроме этого Закон предусматривает, что ущерб, причиненный имуществу, принадлежащему судье или членам его семьи, в связи с его служебной деятельностью, подлежит возмещению ему или членам его семьи в полном объеме.

Наряду с этим за семьей погибшего (умершего) судьи сохраняется право на получение благоустроенного жилого помещения на условиях и основаниях, которые имели место в момент гибели (смерти) судьи.

Три ветви власти?

В соответствии со ст. 9 Конституции РТ государственная власть основывается на принципе ее разделения: исполнительную, законодательную и судебную. Все три ветви власти являются по отношению друг к другу равными.

Судебная власть, является независимой и осуществляется от имени государства судьями. Судебная власть защищает права и свободы человека и гражданина, интересы государства, организаций, учреждений, законность и справедливость. ст. 84 Конституции РТ

23 июля 2001 года был принят конституционный закон Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан».

По словам судьи в отставке, заслуженного юриста, Ватана Абдурахманова за последние десять лет в Закон «О судах РТ» внесено более десяти изменений.

- Эти изменения в основном направлены к снижению роли судебной власти по сравнению с исполнительной и законодательной властями, что свидетельствует об игнорировании принципа разделения властей. Отсюда следует, что сильная судебная власть, в которой нуждается общество исполнительной и законодательным властям не нужна, - говорит собеседник.

23 июля 2001 года был принят конституционный закон Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан».

По словам судьи в отставке, заслуженного юриста, Ватана Абдурахманова за последние десять лет в Закон «О судах РТ» внесено более десяти изменений.

- Эти изменения в основном направлены к снижению роли судебной власти по сравнению с исполнительной и законодательной властями, что свидетельствует об игнорировании принципа разделения властей. Отсюда следует, что сильная судебная власть, в которой нуждается общество исполнительной и законодательным властям не нужна, - говорит собеседник.

По мнению эксперта, ошибка заключается в том, что судебную власть лишили права законодательной инициативы. Если исполнительная и законодательная власти имеют право законодательной инициативы, а судебной власти такое право не предоставлено, уже нарушено требование ст. 9 Конституции, согласно которой все три ветви власти являются равными.

- Например, в ст. ст. 97, 135 конституционного закона «О судах РТ» внесены дополнения об обязанности представления отчета о годовой деятельности каждого судьи, тогда как основная обязанность судьи – это осуществление правосудия. По количеству рассматриваемых дел судьей ведется статистика. Непонятно о какой деятельности должен отчитываться судья? Это один из методов воздействия на судью в целях его послушания.

Один судья на 20 тысяч человек

Эксперт приводит, что в августе 2012 года была изменена ст. 128 этого же закона о мерах социальной защиты судьи и членов его семьи, согласно которому было обязательное государственное страхование за счет средств республиканского бюджета на сумму десятилетней заработной платы, сделали обязательное страхование жизни и здоровья на восьмимесячную заработную плату. Теперь в случае гибели судьи наследники получают страховую сумму в размере восьмимесячной зарплаты судьи, а при причинении увечья или иного повреждения здоровья в размере шестимесячной зарплаты.

- В ст. 19 закона, отставка судьи, также внесены изменения, ущемляющие права судей, - говорит Ватан Абдурахманов. - Судье, ушедшему в отставку, было предусмотрено пособие в размере десятимесячной зарплаты, сделали трехмесячное пособие. Вообще следовало ли вносить изменения в указанную статью? Право судьи обратиться с просьбой об отставке, но принимать отставку это также право президента, или Маджлиси Мили Маджлиси Оли Таджикистана. Судье, находящемуся в отставке выплачивалось восемьдесят процентов заработка, а теперь только пятьдесят процентов. В республике всего свыше 400 судей, это на 20 000 населения один судья. Объем работы судей все больше возрастает, а количество остается прежним, какое может быть качество рассматриваемых дел при таком большом количестве дел. И никто не анализирует, сколько у нас судей в отставке и сколько на пенсии. Общество нуждается в сильной судебной власти, и только судебная власть может гарантировать права человека.

Нарушенная неприкосновенность?

Ватан Абдурахманов говорит, что 22 мая прошлого года Парламент в ст. 9 закона вновь внес изменения, и снова с ущемлением прав судей. В указанной норме было предусмотрено, что судья, задержанный или доставленный в орган внутренних дел, другой государственный орган в порядке производства по делам об административных правонарушениях, по установлению его личности должен быть немедленно освобожден. Это положение из закона исключено.

- Ст. 91 Конституции РТ, нормы которой имеют прямое действие, указывает, что судья обладает правом неприкосновенности. Без согласия органа, избравшего или назначившего его, судья не подлежит аресту и привлечению к уголовной ответственности. Судья не подлежит задержанию, за исключением случаев задержания его на месте совершения преступления.

Тем самым нарушено требование ст.91 Конституции РТ, где сказано, что судья обладает правом неприкосновенности.

Несоответствующая статусу зарплата

Юристы солидарны во мнении, что что Генеральная Ассамблея ООН 29 ноября 1985 года приняла резолюцию за № 40/32 «Об основных принципах независимости судебных органов», где сказано: «Каждое государство–член (ООН) обязано предоставлять соответствующие средства, позволяющие судебным органам надлежащим образом выполнять свои функции». Все государственные органы и другие учреждения обязаны уважать и соблюдать независимость судебных органов. Этим же документом предусмотрено, чтобы у судей было соответствующее вознаграждение.

Многие судьи не получают даже тех льгот, которые предусмотрены законом, а получаемая ими заработная плата никак не отвечает их статусу. В Душанбе, к примеру, зарплата судьи районного суда составляет от 1400 до 2 тыс. сомони (около 160 $), что, конечно же, не соответствует статусу судьи.

При таком положении, в котором находятся судьи республики, мы не сможем искоренить коррупцию, которая имеет место и в судебных органах, а, следовательно, на данном этапе судебная власть не может гарантировать защиту прав человека, считают эксперты.

Коллизии и пробелы

Эксперты в области права утверждают, что каждому судье, назначенному на эту должность в том или ином районе, должна выделяться служебная жилая площадь в течение 6 месяцев со дня его назначения. К сожалению, местные власти этот пункт закона также часто не выполняют. Судье приходится арендовать квартиру за свой счет.

Если судья уходит в отпуск, то ему должны оплатить расходы в санаторий, что тоже не делается.

По мнению юристов в последнее время судей, особенно заслуженных судей, имеющих более 30 летний стаж и имеющих звание заслуженного юриста, не принимают у них отставку. В республике как мне известно, около 20 судей, которые находятся в отставке, а остальные – на пенсии.

Они подчеркивают, что при этом размер оклада судьи в отставке с 80% от зарплаты был сокращен до 50%.

С этой позиции по их словам у нас тоже есть недоработки, которые нужно их решать.

Эксперты сожалеют, что очень слабо работает в направлении социальной защищенности судей и судейское сообщество. Хотя по уставу Ассоциации судей они должны информировать правительство, парламент о недостатках и проблемах, препятствующих их деятельности.

За последние годы в закон о судах были внесены несколько поправок, которые ущемляют интересы судей в социальной части, не говоря уже о небольшом размере зарплаты.

Сейчас в республике готовится судебно-правовая реформа, координатором которой является Министерство юстиции Таджикистана. Надеемся что, в ней будут учтены все эти проблемы, интересы гражданского сообщества и будут приняты меры по укреплению и реформа на 2018-21 гг. укрепит судебную власть.

Опыт соседей…

Система соцзащиты и госгарантий в соседнем Кыргызстане не имеет существенных отличий от положения дел в этом направлении в Таджикистане.

Правовой эксперт Рустам Мадалиев, говорит, что основные нормы по социальной и правовой защите судей предусмотрены в Законе КР «О статусе судей».

- В частности, в этом Законе содержатся положения об основных правах, обязанностях и ограничениях судей, а также гарантиях независимости судей, таких как невмешательство в деятельность судьи, несменяемость судьи, неприкосновенность судьи, обязательность предоставления судье за счет государства материального и социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу, функционирование органов судейского самоуправления, право на отставку.

По словам эксперта эти нормы на практике в основном работают довольно эффективно, к примеру, право судьи быть выбранным в председатели, заместители председателя и в органы судейского самоуправления за последние несколько лет повысили в судейском сообществе демократичность и самоуправляемость.

- Тем не менее, отдельные нормы и гарантии, такие как, невмешательство в деятельность судьи и материальное обеспечение судей, на практике имеют существенные проблемы в их реализации. В частности, общественность в последнее время все чаще заявляет о чрезмерном вмешательстве и влиянии на деятельность судей со стороны представителей президентской, исполнительной и законодательной властей, что делает их зависимыми от последних.

Собеседник подчеркнул, что ограниченный бюджет и дефицит республиканского бюджета Кыргызстана не в полной мере позволяет покрывать материально-финансовые потребности судей и судов. Все это создает впечатление о неэффективности правовых гарантий правовой и социальной защиты судей.

- Хочется верить, что это болезни роста и в будущем эта ситуация изменится к лучшему, - резюмировал Рустам Мадалиев.

Вместо резюме

Социальные гарантии судей должны, прежде всего, сохранять кадровый потенциал судебного сообщества и стимулировать добросовестное исполнение своих функциональных обязанностей.

Эксперты уверены, что пока не будут устранены коллизии и пробелы в законодательстве и даже пока не будет принят отдельный специальный закон, регулирующий материальное и социальное обеспечение судей, то говорить о самостоятельности судей которые напрямую зависят от государства пока рано…