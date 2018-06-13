«Таджиксодиротбанк» собирается продать свой контрольный пакет саудовской компании. Поможет ли это выбраться банку из сложной ситуации, дождутся ли вкладчики своих денег и кто выиграл от паники, возникшей вокруг одного из крупнейших банков страны? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «Азии-Плюс» рассказал глава ТСБ Тоджиддин Пирзода.

- Давайте для начала обсудим последние новости вокруг вашего банка. «Таджиксодиротбанк» и Саудовская инвестиционная группа подписали предварительный документ относительно приобретении этой Группой контрольного пакета банка. Насколько высока вероятность заключения сторонами конкретной договоренности?

- Инвестиционная компания Саудовской Аравии Saudi Investment Group намерена приобрести до 51% акций ОАО «Таджиксодиротбанк». Предварительная договоренность была подписана по итогам встречи руководства банка с председателем Группы Шейхом Валидом Ахмадом Мухаммадом ад-Дахаш ат-Тувайджири в Душанбе 11 мая. Так как переговоры велись в течение нескольких месяцев, вероятность вхождения саудовской компании в капитал банка высока.

- Как скоро это может случиться?

- Скорее всего, до конца этого года при благоприятном раскладе дел. Сейчас им требуется как минимум три месяца, чтобы изучить банковский сектор страны. В свою очередь, деятельность и их условия изучит Национальный банк Таджикистана.

- На что в первую очередь пойдут деньги, которые вы получите от саудовской компании?

- Если деньги поступят, то в первую очередь мы их направим на погашение государственного долга, так как большая часть наших акций временно находится в руках государства.

- Могут ли ваши вкладчики рассчитывать на то, что с вхождением саудовской компании им вернут вклады?

- Вклады населения мы рассчитываем вернуть самостоятельно, что, впрочем, уже сейчас делаем своими силами…

Полную версию большого интервью Тоджиддина Пирзода читайте в завтрашнем номере газеты «Asia-Plus»

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