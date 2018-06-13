Министерство экономики Узбекистана подготовило перечень продовольственных товаров с указанием среднесуточных минимальных медицинских норм потребления, необходимых для полноценного и здорового питания.

Правительство Узбекистана впервые представило данные о потребительской корзине и расчеты суточной нормы продуктов, которые необходимы человеку для полноценного питания, передает ИА «Фергана».

В список вошло 46 наименований продуктов, нормы установлены по возрастным категориям. Так, например, по расчетам правительства, мужчине в возрасте от 16 до 59 лет должно хватить в сутки 50 грамм риса и 50 грамм говядины, десять граммов кишмиша, пять граммов чая с 20 граммами сахара и еще сорок других продуктов. Представления правительства о рационе разных категорий узбекистанцев отражены в таблицах.

Стоимость минимальной потребительской корзины и величина прожиточного минимума будут рассчитываться Министерством экономики ежемесячно до 15 числа следующего месяца, исходя из состава минимального набора пищевых продуктов, определенного рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Данные по средним потребительским ценам предоставляет Государственный комитет по статистике.

В проекте правительственного постановления говорится, что в стране до сих пор отсутствует четкий и прозрачный механизм осведомления населения о стоимости и составе такой корзины и прожиточного минимума, нет методологии по их расчету. Отмечается, что отдельные слои и категории населения недовольны размерами пенсий, пособий и заработной платы, о чем свидетельствуют обращения граждан, поступающие в виртуальную и народные приемные президента.

Этим правительственным постановлением в Узбекистане впервые вводятся понятия «потребительская корзина» и «прожиточный минимум».

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