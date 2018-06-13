Нижняя палата парламента республики поддержала предложенные правительством Таджикистана поправки в закон «О безопасности». Отныне секретариат Совбеза Таджикистана впредь будет подчинятся исполнительному аппарату президента республики.

До принятия поправок секретариат Совбеза Таджикистана действовал, как самостоятельная государственная структура, отметил в своем выступлении перед народными избранниками первый заместитель главы Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мансурджон Умаров.

Напомним, секретарем Совбеза Таджикистана с 5 января 2012 года является Абдурахим Каххаров. Главой исполнительного аппарата президента Таджикистана с 2016 года является Озода Рахмон.

Согласно Указу президента Таджикистана от 20 марта 2003 года «Об утверждении Положений о Совете безопасности Республики Таджикистан и об аппарате Совета безопасности Республики Таджикистан», Совет безопасности является конституционным органом коллегиального руководства вопросами обороны и безопасности Республики Таджикистан, для выработки решений по проведению в жизнь основных направлений внутренней и внешней политики в области обеспечения национальной безопасности, территориальной целостности, государственного суверенитета, конституционного строя Республики Таджикистан.

В этих целях Совет безопасности рассматривает вопросы внутренней и внешней политики Республики Таджикистан в области обеспечения безопасности, стратегические проблемы государственной экономической, общественной, оборонной, экологической, информационной и иных видов безопасности, охраны здоровья населения, прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий, обеспечения стабильности и правопорядка Республики Таджикистан.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus