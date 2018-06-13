Команда юного тренера Таджикистана, воспитанника Академии футбола Федерации футбола Таджикистана 15-летнего Хикматуллои Хайруллозода «Дракон Комодо» выиграла серебряные медали на шестом сезоне Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» в Москве, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

В этом году программа объединила детей и юношей разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей из 211 стран и регионов мира.

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Соревнования прошли 12 июня, на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Чемпионат среди детей из разных стран в возрасте 12 лет начался квалификационными матчами. Всего были сформированы 32 международные Сборные Дружбы, названные в честь редких видов исчезающих животных. А в роли тренеров также выступили юноши из разных уголков мира, но постарше – 14-16-летние.

с сайта ФФТ

Таджикистан в этом проекте представляли юный тренер, воспитанник Академии футбола Федерации футбола Таджикистана Хикматуллои Хайруллозода и 12-летний журналист Комрон Бободжонов. Волею жребия, 15-летний Хикматуллои Хайруллозода был тренером команды «Дракон Комодо». В команде Хикматулло выступали дети из Уэльса (вратарь), Кении, Доминиканской республики (оба – защитники), Гвинея-Бисау, Филиппин (оба – полузащитники) и Бразилии (нападающий).

По итогам жеребьевки 32 международные Сборные Дружбы были разделены на восемь групп по 4 команды в каждой. На предварительном этапе игры проходили по круговой системе в один круг. Длительность каждого матча составляла 14 минут – по 7 минут в два тайма.

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На групповом этапе команда «Дракон Комодо» таджикского тренера одержала победы над командами «Магелланский пингвин» (4:0), «Орангутанг» (2:0), а также сыграла вничью с дружиной «Носорог» (1:1). Набрав семь очков, команда Хикматуллои Хайруллозода заняла первое место в группе «Н» и вышла в четвертьфинал турнира.

Решающие матчи соревнований прошли во вторник вечером на стадионе «Сапсан Арена». В 1/4 финала «Дракон Комодо» Хикматуллои Хайруллозода взял верх над командой «Большая черепаха» (2:0). В полуфинале «Драгон Комодо» с минимальным счетом 2:1 переиграл команду «Горбатый кит» (2:1).

с сайта ФФТ

В решающей, финальной встрече встретились команды «Дракон Комодо» и «Шимпанзе», которые, соответственно, тренировали юные тренеры из Таджикистана и России. Ведя в счете 1:0, команда Хикматулло не смогла удержать победный результат и в итоге под занавес поединка пропустила два мяча. За победителей на турнире выступали голкипер из Доминики, защитники из Сент-Китс и Невис, Малави, полузащитники из Колумбии и Бенина, а также форвард из ДР Конго.

с сайта ФФТ

В итоге команда воспитанника Академии футбола Федерации футбола Таджикистана Хикматуллои Хайруллозода «Дракон Комодо», за которую выступали дети из Уэльса, Кении, Доминиканской республики, Гвинея-Бисау, Филиппин и Бразилии, заняла второе место среди 32 команд в шестом сезоне Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» в Москве и довольствовалась серебряными медалями.

На красочной церемонии награждения победители и серебряные призеры были награждены медалями и ценными призами. Почетными гостями турнира стали исполняющий обязанности президента Российского футбольного Союза Александр Алаев, министр спорта России Павел Колобков, лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков и многие другие.

с сайта ФФТ

Отметим, что финальные мероприятия программы «Футбол для дружбы» приурочены к чемпионату мира-2018 в России. В программу входят запуск экологичных маршрутов, международный лагерь дружбы, международный детский форум, посещение матча-открытия чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия.

В проекте Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» принимают участие 1,5 тыс. детей и взрослых из 211 стран мира. «Футбол для дружбы» освещают более 5 тыс. представителей СМИ со всего мира.

с сайта ФФТ

Впервые программа «Футбол для дружбы» стартовала в 2013 году. За эти годы в проекте приняли участие около 4 тыс. мальчиков и девочек, которых поддерживают ФИФА, УЕФА, Международный олимпийский комитет, национальные футбольные федерации и клубы, а также благотворительные фонды.

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