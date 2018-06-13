Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала подготовленные правительством Таджикистана поправки к некоторым статьям Уголовного кодекса, согласно которым взяточники впредь не будут оштрафованы, а будут отбывать наказания в местах лишения свободы по приговору суда.

Как сообщил в своем выступлении перед депутатами заместитель главы антикоррупционного ведомства Таджикистана Тохир Нурзода, согласно поправкам, впредь лица, осужденные за преступления, связанные со взяточничеством, не могут быть отпущены на свободу взамен выплаты денежных штрафов.

Напомним, нижняя палата парламента Таджикистана 10 февраля 2016 года поддержала подготовленные правительством Таджикистана поправки к некоторым статьям Уголовного кодекса, предусматривающие замену уголовного преследования за преступления, связанные с дачей и получением взяток, взамен на штрафы.

Согласно тогда принятым поправкам, лица, осужденные за преступления, связанные со взяточничеством, могли быть отпущены на свободу взамен штрафов.

Так, лица, осужденные судами страны, могли выйти на свободу, заплатив штраф в размере 200 сомони за каждый день пребывания в местах лишения свободы.

Тогда в парламенте отметили, что «данный шаг правительства страны можно считать гуманным актом».

Сегодня народные избранники опять по просьбе правительства отменили принятые тогда поправки.

Принятые в феврале 2016 года поправки не смогли снизить уровень преступлений, связанных с взятками в стране, а наоборот, взяточничество в последние годы имеют твердую тенденцию роста в Таджикистане, заявил замглавы антикоррупции.

На сегодняшний день, согласно нормам 319 статьи Уголовного кодекса Таджикистана, за преступления, связанные с получением взятки, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет, в некоторых случаях - с конфискацией имущества.

Статья 320 УК РТ предусматривает наказание за дачу взятки в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus