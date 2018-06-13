С 18 июня в Душанбе будет полностью отменена оплата за проезд в автобусах и троллейбусах наличными: платить можно будет только картой Citycard. Это будет обязательным, и станет второй попыткой столичных властей отказаться от наличности в общественном транспорте Душанбе.

С 1 апреля этого года за проезд в общественном транспорте столицы была введена оплата за проезд единой проездной транспортной картой Citycard.

Однако, по нашим наблюдениям, оплата за проезд картами Citycard так и не прижилась полностью: до сих пор пассажиры оплачивают проезд наличными.

Столичный телеканал «Душанбе» вот уже вторую неделю по несколько раз в день демонстрирует рекламный ролик с объявлением об обязательном использовании транспортных карт Citycard для оплаты проезда в столичном общественном транспорте.

Согласно решению столичной мэрии от 19 февраля 2018 года, стоимость проезда в троллейбусах города Душанбе равна 1 сомони, в автобусах - 1 сомони 20 дирамов, в маршрутных такси - 1 сомони 60 дирамов.

Источник в ГУП «Душанбенаклиётхидматрасон» подтвердил, что действительно было принято решение с 18 июня полностью отказаться от наличной оплаты проезда в автобусах и троллейбусах.

По данным источника в транспортном ведомстве столицы, на данный момент валидаторы – специальные устройства для считывания Citycard - установлены в 285 троллейбусах и автобусах, курсирующих по городу.

«С ближайшего понедельника мы намерены распределить на многолюдных остановках волонтеров, которые будут рассказывать о преимуществах использования Citycard, и наглядно покажут, как приобретать и пользоваться транспортными картами», - отметил он.

Собеседник добавил, что после этого этапа полного внедрения транспортных карт, валидаторы поэтапно будут установлены и на маршрутках: таким образом вся система общественного транспорта в Душанбе перейдет на систему безналичного расчета.

Следует отметить, что купить Citycard можно в терминале и в киосках, которые расположены на новых остановках общественного транспорта в Душанбе.

Житель столицы Сабир Рахимов говорит, что внедрение транспортных карт намного облегчит передвижение на транспорте.

«Но внедрение карт оказалось болезненным, - говорит Собир Рахимов. – Наверно, это связано с недостаточной разъяснительной работой среди населения».

Душанбинка Марина Расулова ставит под сомнение повсеместное внедрение транспортных карт:

«Если в столице, скажем, три сотни автобусов и троллейбусов, то на каждом работает минимум один кондуктор, который собирает оплату за проезд. Ежедневно он зарабатывает несколько десятков сомони и как-то обеспечивает содержание своих семей. Так, три сотни человек потеряют работу, а три сотни водителей будут вынуждены работать только на зарплату».

Будет ли удачной очередная попытка властей ввести безналичную систему оплаты за проезд в городском транспорте покажет время.

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