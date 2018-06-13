Правоохранительное ведомство Таджикистана сообщает о задержании 45-летнего жителя столицы, в отношении которого возбуждено уголовное дело, связанное с невозвращением банковских кредитов.

Так, как сообщается на сайте МВД РТ, сотрудниками милиции по подозрению в невозврате двух банковских кредитов, взятых в «Тоджиксодиротбанке», задержан предприниматель из Душанбе.

По данным ведомства, 13 апреля 2015 года он взял кредит в филиале «Тоджиксодиротбанка» в районе Рудаки в размере 43 тыс. сомони сроком на три месяца. Однако не погасил его, и позже, для развития своего бизнеса, мужчина взял в том же филиале еще один кредит в размере 30 тыс. долларов сроком на один год. Его он также не вернул.

Таким образом, отмечается на сайте министерства, мужчина нанес банку ущерб в размере около 57 тысяч долларов.

В отношении него возбуждено уголовное дело, по ст. 246 (Хищение средств, выданных в качестве кредита) УК Таджикистан. На данный момент следствие продолжается.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus