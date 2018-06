Благодаря технологическим инновациям и ведущим цифровым преобразованиям, Huawei помогает компаниям добиться успеха в цифровом мире.

С 11 июня по 15 июня Huawei выступает на CEBIT 2018, представляя свои цифровые инновации под названием «Ведущие новые ИКТ, путь к цифровому преобразованию». В ходе мероприятия Huawei представит свое новое видение, технологии, платформу и экосистемные разработки, играя «симфонию цифровой трансформации» с более чем сотней клиентов и партнеров.

Цифровая трансформация стала императивом для всех предприятий и так же, как симфония, она требует, чтобы все технологии работали вместе в гармонии, чтобы стимулировать инновации и рост. Выставочный стенд Huawei на CEBIT 2018, охватывающий более 3000 квадратных метров, демонстрирует новейшие продукты ИКТ в сфере облачных вычислений, IoT, AI, Big Data и цифровых платформ; а также представляет модернизированный центр обработки данных, корпоративный кампус, eLTE и корпоративные коммуникационные решения. Эти решения используются в различных секторах, таких как Умные города, аэропорты, финансы, энергетика и производство. Кроме того, Huawei поделится своими передовыми методами цифровой трансформации и изучит будущее цифрового мира с гостями.

Воспроизведение симфонии цифровой трансформации на CEBIT

Янь Лида, президент Huawei Enterprise BG, сказал: «Будучи яркой жемчужиной европейской музыки, Германия является родиной композиторов великих симфоний. Цифровая трансформация может рассматриваться как симфония, где Huawei работает в гармонии со своими клиентами и партнерами посредством координации технологий в рамках своей стратегии «cloud-pipe-device». На CEBIT видение Huawei представлено, как симфония цифровой трансформации. Основываясь на нашей глобальной передовой практике в различных отраслях совместно с партнерами мы демонстрируем цифровые платформы Huawei и приложения и терминалы наших партнеров, и показываем клиентам преимущества использования цифровых преобразований. Вместе мы будем играть симфонию цифровой трансформации. Каждое предприятие будет цифровым в будущем, создав собственную платформу или став частью платформы. Huawei Enterprise BG стремится создавать инновационные, открытые, цифровые платформы, помогая организациям достичь конвергенции информационных технологий (ИТ) и операционных технологий (OT), а также конвергенции технологий и бизнеса. Мы надеемся сделать каждую организацию цифровой для создания полностью связанного, интеллектуального мира ».

Секции выставки «Промышленность и Экосистема» и «Технология» подчеркивают возможности цифровой платформы Huawei

В секции «Промышленность и экосистема» Huawei сотрудничает с более чем ста партнерами, включая SAP, Honeywell и Accenture, чтобы продемонстрировать инновационные решения и успешное развертывание. Эти решения и развертывания охватывают шесть основных отраслей: умный город, финансы, производство, электроэнергия, транспорт и розничная торговля. Например, Huawei впервые представляет цифровую платформу Умного города. Платформа включает в себя пять основных возможностей координации ресурсов для IoT, Big Data, карты географической информационной системы (GIS), облака видео и конвергентных коммуникаций. Эти возможности позволяют городам эффективно делиться различными базовыми ресурсами с партнерами по экосистеме для содействия разработке и внедрению приложений, и поддерживать инновации в области управления городским хозяйством. Решение Smart Airport 2.0, основанное на новых ИКТ, таких как IoT, облачные вычисления и Big Data, также впервые демонстрируется на CEBIT. Это решение призвано улучшить потоки информации в аэропортах, обеспечивая при этом безопасность аэропорта, чтобы повысить операционную эффективность и улучшить пассажирский опыт во время регистрации и посадки.

В области технологий Huawei представляет свои новейшие продукты и решения на базе IoT, cloud, AI, 5G и других инновациях. Они включают в себя ориентированное на отрасль решение для сетей с механизмом анализа пользовательских целей и намерений (Intent-Driven Network), полностековое решение частного облака корпоративного класса, гибридное облачное решение для Azure Stack, обновленную платформу IoT, расширенное решение для беспроводного IoT для предприятий, новейшее гибридное облачное решение и недавно выпущенную программно-определяемую камеру, основанную на AI.

Впервые Huawei демонстрирует свои полные решения Cloud Data Center, охватывающие энергетику, ИТ и сетевые области; также такие решения, как конвергентное частное облачное решение следующего поколения, сетевое решение CloudFabric Cloud Data Center, распределенное хранилище данных FusionInsight LibrA и т. д. Кроме того, Huawei демонстрирует свое решение для кампуса, основанное на AI и Big Data, которое поддерживает доступ к различным сценариям и облачное управление с полным жизненным циклом, обеспечивая автоматическую и интеллектуальную безопасность всей сети.

Huawei работает с ведущими промышленными заказчиками и партнерами для создания симфонии цифровой трансформации

В течение следующих трех десятилетий цифровизация изменит каждую отрасль, а интеллект окажет глубокое влияние на каждое предприятие. Ведущие предприятия отрасли являются пионерами в области цифровых преобразований, и в настоящее время 197 компаний из списка Fortune Global 500, включая 45 из 100 лучших, выбрали Huawei в качестве своего партнера по цифровым преобразованиям. На CEBIT 2018 Huawei объявляет о новых партнерских отношениях с некоторыми из этих ведущих компаний для ускорения цифровой трансформации:

Huawei и Duisburg в Германии совместно выпускают «Рейнское облако» для будущего развития Smart City. Обе стороны соглашаются оцифровывать системы государственных услуг и реформировать правительственные ведомства для создания современных городских инфраструктур и режимов работы.

Huawei и Microsoft запускают гибридное облачное решение Azure Stack.

Huawei и Marlon подписали Меморандум о взаимопонимании и запустили розничное решение с поддержкой AI.

Huawei, InfoVista и ARM совместно создают и запускают открытую экосистему SD-WAN и совместное решение SD-WAN.

Для получения более детальной информации по CEBIT, предлагаем пройти по ссылке http :// e . huawei . com / topic / cebit 2018- en / index . html .