В Институте Конфуция при Горно-металлургическом институте Таджикистана (ГМИТ) в городе Бустон состоялось торжественное мероприятие по чествованию лучших слушателей курсов китайского языка. Также прошла церемония вручения стипендий, учрежденных ООО «Таджикско-китайская горнопромышленная компания» для отличников Института Конфуция.

В торжественной церемонии окончания весеннего семестра приняли участие Исполнительный гендиректор компании по управлению промышленной зоны господин У Чунь Хуэй, проректор по воспитательной части ГМИТ Манзура Сайдуллаева, директоры Института Конфуция при ГМИТ с таджикской стороны профессор Зафар Разыков и с китайской стороны Чонь Хунбин, руководитель русского культурного центра в городе Бустон Светлана Золоторева, выпускники курсов, их родители и другие гости.

В празднично оформленной аудитории института торжественную церемонию открыли на двух языках – китайском и русском ведущие – Гуландом и Рустам, стипендиаты «Таджикско-китайской горнопромышленной компании».

«Для многих этот семестр был нелегким, но, несмотря на это, мы все провели это время с пользой и весело. За это время мы приобрели много ценных знаний. Наши преподаватели продемонстрировали нам путь к достижению успеха. От имени всех слушателей института Конфуция, а также их родителей мы благодарим всех наших учителей», - отметили они.

Директор Института Конфуция при ГМИТ с таджикской стороны профессор Зафар Разыков, поздравив всех слушателей с успешным окончанием курса, особо подчеркнул роль и значение изучения иностранных языков, в частности китайского языка в укреплении дружеских отношений между народами, взаимопонимания через изучение китайского языка и культуры.

Директоры Института Конфуция при ГМИТ с таджикской стороны профессор Зафар Разыков, с китайской - Чонь Хунбин

Он отдельно отметил традиции сотрудничества Института Конфуция с Таджикско-китайской горнопромышленной компанией по подведению итогов каждого семестра, подчеркнув помощь компании в ремонте помещений здания института, в вопросе трудоустройства выпускников, учреждения стипендии отличникам, организация учебы в Китае на бесплатной основе за счет бюджета КНГ со стороны компании.

Зафар Разыков, говоря о достижениях Института Конфуция, сообщил, что за время его работы были организованы пункты изучения китайского языка и культуры на факультете восточных языков ХГУ имени Гафурова, в средней школы №2 и колледже в городе Истиклол, в средней школе в поселке Зарнисор города Гулистон и др.

С марта 2016 года по настоящее время проведено 5 семестров и во всех этих пунктах прошли учебу 2030 слушателей, большинство из которых успешно сдали экзамены и получили сертификаты о знании китайского языка. В рамках данных институту полномочий по приему международных экзаменов категории HSK и HSKK, 180 человек сдали экзамен HSK и 165 человек экзамен HSKK. В прошлом году по рекомендациям, выданных институтом, 12 человек получили разные стипендии, дающие право на бесплатное обучение в КНР и по прогнозам в этом году такую возможность получат не менее 20 человек.

Было отмечено, что отчетный семестр стал самым плодотворным и показательным в деятельности Института Конфуция при ГМИТ: всего было 580 слушателей, в том числе 240 в штабе института, 155 в городе Истиклол, 79 в ХГУ им. Гафурова, 60 в поселке Зарнисор и в других пунктах - 48.

В завершении своего выступления Разыков подчеркнул, что во всех достижениях института огромную роль сыграл коллектив преподавателей из КНР во главе с доцентом Чонь Хунбином. «Поэтому от имени всех нас, от имени руководства института, от имени слушателей, хочу поблагодарить наших коллег за действительно плодотворный труд, за их доброту, за прекрасное отношение к своим обязанностям. К сожалению, срок работы в Таджикистане у некоторых из них, в частности, у господина Чу Тинтин (Zhu Tingting), Ли Ячие (Li Yajie), ЧинЧинвей (Jing Qinwei) заканчивается. Желаем им, прежде всего здоровья, успехов в работе, в личной жизни и благополучия во всем», - сказал он.

Зафар Разыков

В знак благодарности за вклад в развитии института гостям и преподавателям были вручены памятные сувениры.

Проректор по воспитательной части ГМИТ Манзура Сайдуллаева от имени руководства вуза поздравила всех выпускников курсов и пожелала успехов и еще больших достижений. «Мы надеемся, что ряды тех наших успешных студентов, которые получили путевки на обучение в Китае, будут пополняться», - отметила она.

От имени слушателей курса выступил с презентацией на китайском языке Субхонкул Субхонкулов. В презентации он рассказал о буднях курсов, специфики изучения китайского языка, мероприятиях, фестивалях и конкурсах в Институте Конфуция.

«Наши учителя не только научили нас китайскому, но и помогли понять китайскую культуру и историю. От имени студентов Института Конфуция я хотел бы поблагодарить преподавателей, что помогли нам выучить китайский язык и дали нам возможность изменить нашу жизнь и реализовать наши мечты. В этом году я прошел уровни HSK и HSKK и сдал экзамен на стипендию Института Конфуция. Теперь я продолжу свое образование в Китае, за что отдельно хочу поблагодарить руководство «Таджикско-китайской горнопромышленной компании», Института Конфуция и преподавателей за предоставленную нам возможность», - сказал он.

От имени коллектива преподавателей ИК выступил господина Мэн Сянкай. По его словам, в весеннем семестре 2018 года Институт Конфуция при ГМИТ добился очень хороших результатов.

Преподаватель Мэн Сянкай

«Прежде всего, от имени всех преподавателей Института Конфуция я хотел бы приветствовать всех и поблагодарить вас за вашу долгосрочную поддержку, помощь и сотрудничество в нашей работе. Институт Конфуция всегда был привержен содействию культурным обменам между Китаем и Таджикистаном. В то же время он создал все благоприятные условия для студентов, которые любят и хотят изучать китайский язык для обучения в Китае. В этом семестре Институт Конфуция и зарубежные коллеги успешно организовывали и принимали участие во многих мероприятиях по культурному обмену, таких как традиционный китайский праздник Весны, праздник Навруз в Таджикистане, выставке, посвященной году туризма и народных ремёсел и другие. Институт Конфуция невелик, но это наш общий дом. Мы будем стремиться создавать хорошие условия для студентов. Мы надеемся, что все учащиеся смогут реализовать свои мечты и получить светлое будущее, - сказал он.

Исполнительный генеральный директор компании по управлению промышленной зоной господин У Чунь Хуэй отметил важность прошлогоднего государственного визита президента Эмомали Рахмона в Китай, где главы двух стран объявили о стратегическом партнерстве и была достигнута взаимная договоренность об усилении инициативы «Один Пояс, Один Путь».

«Сегодня мы здесь вручаем эту корпоративную стипендию, которая отражает важный вклад, сделанный Таджикско-китайской горнопромышленной компанией в развитии китайско-таджикской дружбы и культурном обмене. В этом году усилиями двух директоров, всех преподавателей и студентов Института Конфуция мы с вами добились замечательных результатов. Большой вклад мы внесли в обучение будущих потенциальных специалистов для компании ТКГК. Мы успешно рекомендовали в Хэбэйский университет – профильное учреждение компании 14 стипендиатов Института Конфуция и двух стипендиатов правительства Китая, содействовали рекомендовать 8 аспирантов в Куньминский университет науки и техники, рекомендовали 6 бакалавров в Сибей университет по специальности химической инженерии и технологии и Проекта разведки ресурсов. От имени ООО «Таджикско-Китайская горнопромышленная компания» выражаю благодарность всем преподавателем и студентам Института Конфуции», - сказал он.

Он также отметил, что вручая стипендии 35 отличникам, изучающим китайский язык и призы 18 активистам культурных мероприятий, мы надеемся, что студенты продолжат свои усилия в изучении китайского языка, и заложить хорошую языковую основу для дальнейшего изучения передовой науки и технологии.

«Цель создания этой корпоративной стипендии в Институте Конфуция в том, чтобы вдохновить вас, студентов изучать науки, технологии и язык. Помните, что если вы изучите китайский язык, у вас будет возможность учиться и владеть передовыми навыками в Китае. А Таджикско-китайская горнопромышленная компания посодействует решить ваши проблемы занятости и предоставит вам хорошие возможности развития, что создаст светлое будущее для вашей родины, вашей семьи и вашей жизни», - сказал У Чунь Хуэй .

Затем состоялась торжественная церемония вручения сертификатов выпускникам весеннего семестра. В завершении торжественной церемонии состоялся праздничный концерт, в ходе которого слушатели курсов исполнили китайские народные песни и танцы.

«Наш праздник окончания весеннего семестра, по мнению всех слушателей и участников мероприятия, получился очень красочным, мы все надолго запомним эту яркую церемонию. Мы безгранично рады и благодарны, что Институт Конфуция при содействии Таджикско-китайской горнопромышленной компании не только дает нам возможность изучать китайский язык и культуру, но также материально поощряет лучших студентов. Эти стипендии, учрежденные Таджикско-китайской горнопромышленной компанией, будут вдохновлять и стимулировать нас с еще большим воодушевлением совершенствовать свой китайский язык и осваивать передовых науки и технологии», от имени всех стипендиатов отметил Субхонкул Субхонкулов.

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