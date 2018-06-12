Команда КВН "Сборная Таджикистана" на одном из своих выступлений в Москве

В Худжанде в городском суде сегодня прошло очередное судебное слушание по делу руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана», журналиста Хайрулло Мирсаидова.

На суде были опрошены 4 человека, выступавшие в составе таджикской сборной команды КВН в Москве, Подмосковье, Сочи, Кыргызстане.

Во время допроса КВНщики подтвердили, что все расходы, в том числе, проезд в обе стороны на выступления в вышеперечисленных городах, проживание в гостинице и другие расходы оплачивал Хайрулло Мирсаидов.

Он, по их словам, также выдавал членам команды суточные в размере одной тысячи российских рублей каждому в день.

Некоторые из них сказали, что иногда поездку КВНщиков спонсировали, в том числе, «Имон Интернешнл», «Газпром-Таджикистан».

Далер Комилов - ведущий программы «Территория юмора» на ТВ «Азия» сообщил суду, что Хайруллло Мирсаидов, объединив две команды - «Таджмахал» и «Новые люди», создал сборную команду КВН, которая представляла Таджикистан в России и Кыргызстане.

Судебный процесс по делу Мирсаидова продолжится завтра. Он начался в 8 июня. Процесс проходит в открытом режиме.

В первый день слушаний суд допросил самого журналиста Хайрулло Мирсаидова, который частично признал свою вину в растрате выделенных бюджетных средств. Обвинения в свой адрес по третьей статье - 346 УК РТ (заведомо ложный донос), Мирсаидов полностью отрицал.

Гособвинитель Рауфхон Ализода в своем выступлении заявил, что Мирсаидов растратил 123 тыс. сомони бюджетных средств.

Хайрулло Мирсаидов выразил несогласие с этим, заявив, что вернул 90% денег, взяв кредит в банке, и за его же деньги команда участвовала в шоу КВН в Москве.

На суде также выступил экс-глава управления по делам молодежи Согда Олимджон Зохидзода, которого ранее обвинял Мирсаидов: "Я лишь просил у него отчитаться за полученные деньги, но отчета не получил".

Прокуратура Согдийской области задержала Хайрулло Мирсаидова 5 декабря 2017 года после его откытого письма, где он обвинял теперь уже бывшего главу управления по делам молодежи Согда в коррупции. Следствие по уголовному делу Мирсаидова вела прокуратура Согдийской области.

Прокуратура возбудила против него уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ. Позднее статья за возбуждение розни была снята с производства в связи с отсутствием фактов.

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