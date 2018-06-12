Несмотря на то, что большинство таджикских женщин продолжают заниматься домашними делами и отказываются строить свою личную карьеру, мужчины все чаще и чаще утверждают, что это неправильная ситуация.

Например, все наши респонденты считают, что успешная женщина – это хорошо для всей семьи, и не против, чтобы их супруга работала.

«Это в Советском Союзе женщины могли сидеть дома, сейчас другие времена», - утверждают они.

А как считаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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