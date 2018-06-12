В Санкт-Петербурге вышел в свет сборник произведений Абдугаффора Абдуджаббора на русском языке, в который вошли две повести: «Зоопарк» и «Последний снег», а также двадцать его новых рассказов.

В начале этого года коллегия Минкультуры Таджикистана подвела итоги республиканского конкурса «Книга года». На этот конкурс были допущены книги таджикских писателей и поэтов, которые были изданы в стране в 2017 году.

В номинации «проза» одним из победителей была признана повесть «Зоопарк» прозаика, переводчика и драматурга Абдугаффора Абдуджаббора.

Недавно в Санкт-Петербурге вышел в свет сборник произведений Абдугаффора Абдуджаббора "Зоопарк. Рассказы и повести".

В сборник, наряду с рассказами, вошла и повесть "Зоопарк", в которой автор дает художественное воплощение обыденных и неизменно значимых явлений жизни, которые играют немаловажную роль в становлении личности.

В предисловии к книге Заслуженная артистка России, лауреат премии "Кумир", директор российского благотворительного фонда "Голубь мира" Галина Бокашевская пишет, что познакомилась с автором сборника на премьере своего режиссерского дебюта в театре Эстрады им. А.Райкина в Петербурге.

"К тому моменту я уже прочла его книгу "Последний снег", которая меня поразила своей глубиной и искренностью. "Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы". Именно это высказывание Василия Шукшина я бы поставила эпиграфом к творчеству Гаффара. Его произведения никого не оставит равнодушным. Так актуально именно сегодня когда мир стоит на грани. Меня как маму потряс рассказ "Последний урок матери". Хочется пожелать дальнейшего творчества во благо людей, вдохновения, сил, энергии и новых почитателей таланта".

Художник, дизайнер и музыкант Миша Лени в своем отзыве к книге пишет: "Я художник, мне легко понять, сколько сил, таланта и любви нужно вложить даже в маленькое творение. Что уж говорить о книгах, которые разлетаются по миру прекрасными оттенками солнца, зеленью восточных садов, бирюзой Таджикского неба. Виртуозное владение словом меня покорило. Так могут писать люди, которые чисты сердцем, богаты друзьями, любимы семьёй . Я надеюсь, что мне вы падет честь поработать с Гаффаром над следующей книгой в качестве художника. С нетерпением жду встречи с человеком, который мне рассказал о себе все - каждым словом своих творений, которые войдут в историю. Как художнику мне нетрудно представить этого благородного человека. Но хочется пожать ему руку лично, надеюсь, в ближайшее время. Я родился в Ленинграде, живу то в Америке, то в Европе. После знакомства с творчеством Абдугаффора Абдужабборова, - понимаю, что хочу увидеть Великий Восток - непознанный и неповторимый. Дорогой Гаффар, желаю Вам только одного - больше радовать нас новыми книгами".

Досье:

Абдугаффор Абдуджаббор - почетный доктор философии в области литературы, академик Академии художеств Таджикистана, является выпускником факультета журналистики Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета.

Автор 25 сборников и книг (рассказы, повести, драмы, очерки, переводы), более 1500 телепрограмм, сценариев документальных телевизионных фильмов. Осуществлены постановки его пьес: «Жернова судьбы», «Расскажи басню, Эзоп», "День рождения наивного лисёнка", "Последняя песня".

В его переводе на таджикском языке изданы роман египетского писателя, лауреата Нобелевской премии Наджиба Махфуза «Путь», повесть и роман всемирно известного писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Полковнику никто не пишет», «Сто лет одиночества», повесть Валентина Распутина «Уроки французского», роман Сомерсета Моэма «Луна и грош», рассказы ярких писателей Европы, Латинской Америки и др.

Ряд его рассказов и повестей переведены на русский, узбекский, киргизский, казахский, индийский, английский, немецкий языки.

Лауреат премии Союза журналистов Таджикистана имени Абулькасима Лахути.

Лауреат премии Союза журналистов Таджикистана, Ассоциации публицистов республики. Награжден орденом «Шараф» (Славы, 2005) второй степени, орденом «Сердце Данко» (Россия, 2011), юбилейной медалью в честь 20-летия государственной независимости Казахстана (2011), золотой медалью Международного университета фундаментального обучения (2014).

Член союзов журналистов (1988), театральных деятелей (1990), писателей (1997) и Ассоциации публицистов (2006) Таджикистана, член Российского Межрегионального союза писателей (2013).

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus