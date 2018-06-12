АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ИЮНЯ 2018 ГОДА
- В Душанбе состоится очередное заседание сессии нижней палаты парламента Таджикистана.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ИЮНЯ
1951 – Открытие института истории, археологии и этногарфии им.А.Дониша АН Таджикистана.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 ИЮНЯ
1937-1993 – Родился Народный гафиз Таджикистана Одина Хошимов.
1942 – Родился ученый Теша Авазов.
1948 – Родился драматург, государственный деятель Ато Хамдам.
1950 – Родился писатель Чумъа Кувват.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ИЮНЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 14-19 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.
По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 34-36 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.
По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 29-31 тепла.
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