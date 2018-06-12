Пока таджикские выпускники выбирают себе будущие профессии, мы решили посмотреть, с каких специальностей начинали наши члены правительства. Судя по их первому образованию, начинать можно с чего угодно.
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tvt1 час назад
тонкий намек )))
Гость1 час назад
Силовики просто удивили. И Министр иностранных дел тоже. А особенно вице... Геологи и геодезисты рулят... Вот отсюда и такая страна. В Минобрнауки и с/х навозе все в порядке. А теперь представьте что рангами пониже творится. Там просто дипломы, черте какие