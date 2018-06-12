Бывший председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири по собственному желанию сложил с себя полномочия члена верхней палаты парламента Таджикистана, первого вице- спикера Маджлиси милли Маджлиси Оли республики, сообщил «АП» источник в парламенте страны.

По его словам, 22 июня в Худжанде состоится пятнадцатая сессия маджлиса народных депутатов Согдийской области, на которой будет рассмотрена кандидатура нового сенатора от Согда в верхней палате парламента Таджикистана.

По прогнозу источника, на кресло нового сенатора от Согда, первого заместителя спикера верхней палаты парламента страны будет выдвинута кандидатура главы области Раджаббоя Ахмадзода.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана.

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