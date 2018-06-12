За минувшие сутки на таджикско-афганской границе между пограничниками Таджикистана и афганскими контрабандистами произошли три боестолкновения, у нарушителей изъяты крупные партии наркотиков.

11 июня вечером в зоне ответственности пограничного отряда «Хамадони» между пограничниками и контрабандистами началась перестрелка, нарушители режима госграницы оставив на месте инцидента 15 кг гашиша и 1 кг опия отступили на территорию Афганистана, сообщил «АП» начальник пресс-центра пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана майор Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, в тот же день, примерно в полдень на территории вышеназванного отряда после непродолжительной перестрелки афганские контрабандисты оставив на месте боестолкновения 7 кг гашиша и 4 кг опия также отступили на сопредельную территорию.

«11 июня ближе к полуночи на территории пограничного отряда «Пяндж» после вооруженного столкновения, контрабандисты оставив на территории РТ 35 кг гашиша отступили на территорию Афганистана, - сказал Улугходжаев.

По его словам, в столкновениях никто из таджикской стороны не пострадал, по всем вышеназванным фактам ведется проверка.

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