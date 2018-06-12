Сегодня в российский прокат выходит документальный фильм «Дело Собчака». В нем рассказывается о головокружительном взлете карьеры первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, о ее крушении, в частности о возбуждении против него уголовного дела.

В фильме участвует огромное количество известных людей: Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Глеб Павловский, Александр Невзоров и многие другие. Но что делает этот фильм особенным, так это присутствие среди спикеров президента России Владимира Путина, который долгое время работал под началом Собчака. Специально для этого фильма Путин дал интервью дочери политика, автору картины Ксении Собчак и одному из основателей телеканала «Дождь», журналисту и режиссеру Вере Кричевской, снявшей картину об убитом оппозиционере Борисе Немцове («Слишком свободный человек»), сообщает КиноПоиск.

Работа над фильмом началась в конце мая 2017 года, задолго до того, как Ксения Собчак решила участвовать в президентской кампании.

В фильме приняли участие только свидетели описываемых событий.

Интервью с Владимиром Путиным было записано 19 сентября 2017 года. Для записи в Кремле была специально построена «чёрная комната».

В интервью КиноПоиск Вера Кричевская рассказала о том, как записать интервью с Путиным для политического кино.

«Самое главное - иметь с ним личный контакт. Мы с Ксенией придумали для Путина письмо. Буквально один абзац, пять или шесть строк, очень короткое. Я написала, что мы хотим реконструировать события, произошедшие с Анатолием Собчаком, максимально достоверно, и нам нужны свидетели и свидетельства. Написала, что мы не собираемся делать мемориальный фильм, а хотим реальную картину и просим вас, Владимир Владимирович, как одного из ключевых свидетелей дать нам интервью. Это письмо передала ему, по-моему, лично в руки Людмила Борисовна Нарусова (вдова Анатолия Собчака) в первых числах июля 2017 года. Мы спокойно занимались подготовкой к фильму, и даже в начале сентября никакого ответа еще не было. Я думала, что в итоге буду снимать семейную драму, а не политический триллер, а для этого не было необходимости в интервью с Путиным. Но потом Ксении позвонил, кажется, пресс-секретарь президента Песков. Дальше все происходило быстро...».

«На интервью нам дали 15 минут, в итоге вы проговорили где-то 1 час 20 минут. Мы исчерпали все свои вопросы по темам, и Ксения задала ему еще несколько важных вопросов, которые просились к этому разговору и были уже скорее про сегодня, чем про вчера. И честно вам скажу: разговор прервали мы. Просто мы не рассчитывали на такое время. Самое важное, что мы хотели у него выяснить по конкретным фактам, эпизодам, мы его спросили», - говорит Кричевская.

«…Он сказал нам на прощание: девушки, обязательно пригласите меня на премьеру. Мы отправим ему приглашение. Но я не думаю, что он придет...»

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