20 тыс. 638 учителей Казахстана провалили квалификационный тест.

Как сообщается на сайте Национального центра тестирования, 26-28 мая по республике впервые прошло квалификационное тестирование для педагогических работников.

На базе 64 пунктов проведения тестирования приняли участие 56910 педагогов из 60476 подавших заявления.

По итогам тестирования пороговый уровень преодолели 36272 (63,74%) учителя, из них на казахском языке - 23758, на русском языке - 12514. Средний балл по стране составил 68,27 (из возможных 110 баллов), сообщает CA-News.

На категорию «Педагог модератор» подали 17775 человек. Пороговый уровень преодолели 11505, из них на казахском языке - 7905, на русском - 3600. Средний балл составил 68,1.

На категорию «Педагог эксперт» - 22231. Пороговый уровень преодолели 13358, из них на казахском языке- 8965, на русском - 4393. Средний балл - 63,5.

На категорию «Педагог исследователь» подали 18490. Пороговый уровень преодолели 10652, из них на казахском языке - 6457, на русском - 4195. Средний балл - 68,1.

На категорию «Педагог мастер» подали 1980 учителей. Пороговый уровень преодолели 757, из них на казахском языке - 431, на русском - 326. Средний балл составил 43,1.

Национальное квалификационное тестирование - комплексное тестирование с использованием книжек-вопросников и листов ответов. Тестовые задания состоят из двух блоков, всего 100 тестовых заданий: первый блок «Содержание учебного предмета» - 70 заданий, второй блок «Педагогика, методика обучения» - 30 заданий.

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