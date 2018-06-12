Вид на пожар из окна радио Азия-Плюс в ГЖК

В Душанбе в понедельник 11 июня во второй половине дня был зафиксирован пожар в частном секторе по ул. Дарвоз вблизи "Мясокомбинат”-а. Причины возникновения пожара на данный момент выясняются.

«Пожар охватил 5 домов. Начавшись в одном из домов, из-за поднявшегося ветра, огонь распространился на близлежащие дома», - сообщил пресс-секретарь МВД республики Умарджони Эмомали.

По его словам, огнем было охвачено 120 квадратных метров, в основном, сгорели крыши домов.

«Сейчас пока не определён источник возгорания, и не понятно, какой из домов начал гореть первым. Для тушения огня были мобилизованы 5 пожарных машин», - сказал он, отметив, что о возгорании в пожарную службу сообщили поздно.

В этом месяце это уже третий случай пожара в Душанбе. Один был на рынке «Султони Кабир» 2 июня, в результате которого огнем было уничтожено 1 тыс. 230 квадратных метров торговых точек и магазинов. Общий ущерб составил 3,5 миллиона сомони. Причиной возгорания назвали короткое замыкание. Другой пожар случился 6 июня в турецком кафе "Мерве", которое тоже произошло из-за короткого замыкание.

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