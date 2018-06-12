Лидеры США Дональд Трамп и КНДР Ким Чен Ын по итогам встречи в Сингапуре подписали совместную декларацию.



Главы двух государств поблагодарили друг друга за проведенные переговоры, передает РБК.

«У нас была историческая встреча и мы решили оставить прошлое позади. Мы собираемся подписать исторический документ», - сказал журналистам Трамп на церемонии подписания.

Точное содержание документа пока неизвестно, однако по данным телеканала CNN, ссылающегося на источник в американской делегации, он представляет собой декларацию о признании достигнутого прогресса на переговорах и продолжении диалога сторон.



Сразу после подписания декларации Дональд Трамп пообещал пригласить лидера КНДР на новую встречу в Белый дом. «Несомненно, я это сделаю», — заявил он.

Anthony Wallace / AFP / Scanpix / LETA

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