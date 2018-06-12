Сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Таджикистана в ходе проведения специальной оп6ерации вечером 9 июня задержан житель приграничного с Афганистаном кишлака Ёмч Шугнанского района ГБАО 28-летний Шухрат Туйбошев по факту хранения крупной партии наркотиков и огнестрельного оружия.

Об этом сообщает центр общественных связей ГКНБ республики.

По данным источника, у задержанного, которого ЦОС ГКНБ называет активным членом организованной преступной группировки, обнаружено и изъято 100 кг гашиша, 2 пистолета марки «Глок», один пистолет «Беретта» и 175 патронов к ним. Наркотики и оружие были доставлены из Афганистана в ГБАО контрабандным путем.

«В ходе задержания Туйбошева, сотрудникам ГКНБ оказали вооруженное сопротивление трое граждан Афганистана, которые были с ним. Афганские контрабандисты после непродолжительной перестрелки отступили на сопредельный берег реки Пяндж. В ходе преследования один из них был нейтрализован», - сообщает ЦОС ГКНБ.

В отношении Туйбошева возбуждено уголовное дело по статьям 335 (незаконное пересечение государственной границы), 195 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 200 (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта) УК Таджикистана.

По данным источника, в настоящее время проводится оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию остальных членов ОПГ.

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