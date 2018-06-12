Глава Государственной службы безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллоев с рабочим визитом сегодня прибыл в Душанбе.

Его в столичном международном аэропорту встретил глава Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов, сообщает центр общественных связей ГКНБ Таджикистана.

Главы спецслужб двух стран обсудят вопросы сотрудничества в деле борьбы с международным терроризмом, охраны госграницы, обмена информации.

По итогам планируется подписания Соглашения о сотрудничестве между СГБ РУ и ГКНБ РТ.

Глава СГБ Узбекистана также посетит стройплощадку Рогунской ГЭС и ознакомится с ходом строительство объекта.

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