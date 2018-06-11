У компании Билайн в Таджикистане новый генеральный директор. Им стал специалист из Кыргызстана Алмазбек Кадыркулов.

Эту информацию на условиях анонимности подтвердили в компании «Билайн Таджикистан». Новый генеральный директор был представлен сотрудникам 11 июня.

По данным источника, в Кыргызстане Кадыркулов занимал должность замминистра образования и науки, был директором Государственного агентства связи при правительстве КР, председателем правления ОАО «Кыргызтелеком». Также он был председателем фонда по управлению госимуществом Кыргызстана.

Между тем, 8 июня Голландский Холдинг VEON Ltd. заявил о том, что полностью завершил процесс продажи своего подразделения в Таджикистане. Теперь ООО "Таком" принадлежит компании ZET Mobile Limited.

Подробности сделки не известны.

Напомним, 5 апреля VEON Ltd. распространил заявление о том, что компания достигла соглашения с компанией ZET Mobile Limited.

В документе отмечалось, что данное решение обосновано стратегией компании по оптимизации портфеля телекоммуникационных активов и выхода с рынков, где бизнес у компании небольшой.

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