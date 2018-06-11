АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ИЮНЯ 2018 ГОДА

В «Доме кино» (кинотеатр «Зебунисо», ул. Айни, 131) состоится показ фильма афгано-французского кинорежиссера и писателя Атика Рахими "Камень терпения" (2012). Показ состоится в рамках образовательных киносеансов киношколы кинофестиваля "Дидор". Начало в 16:00. Вход свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 ИЮНЯ

2008 - В ГБАО создана первая туристическая ассоциация (ПЭКТА).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 ИЮНЯ

1936 – Родился ученый исторических наук, профессор Темур Мухиддинов.

1938 – Родился журналист Мухтор Мирзо.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.