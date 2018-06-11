II Центральноазиатский международный экологический форум "Укрепление сотрудничества в области окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии" собрал в Ташкенте более 100 докладчиков - ученых, экологов, биологов, климатологов, фермеров и др.

Таджикская делегация участвовала в форуме во главе с председателем Комитета по охране окружающей среды Хайрулло Ибодзода.

На секционных заседаниях ученые и специалисты из Таджикистана выступили по темам «Охота и сохранение биоразнообразия в Республике Таджикистан» (Алихон Латифи), «Комплексное управление твёрдыми бытовыми отходами (ТБО) в Таджикистане» (Джалил Бузруков), «Практика внедрения ВИЭ и энергоэффективности в сельских общинах Таджикистана» (Юрий Скочилов), «Яды, убивающие экологию и биоразнообразия» (Курбонали Партоев) и другие.

На форуме было отмечено, что Центральная Азия (ЦА) с населением более 60 миллионов человек сегодня сталкивается с серьезными вызовами сохранения устойчивости окружающей среды и здоровья населения.

«Учитывая высокую степень уязвимости региона к последствиям изменения климата, а также возрастающие вызовы, связанные с ростом населения, урбанизацией и изменением привычек потребления, экологические проблемы перерастают в серьезную угрозу для окружающей среды и населения стран ЦА. Рост энергопотребления, устрашающие темпы накопления объемов твердых бытовых отходов, сокращение биологического разнообразия, усиливающиеся процессы опустынивания и другие проблемы требуют от стран региона консолидированного решения», - сказал главный научный сотрудник Института ботаники, физиологии и генетики растений АН Таджикистана Курбонали Партоев.

На пленарной сессии спикеры отметили, что первостепенная задача – организация раздельного сбора и сортировки отходов. Кроме того, было отмечено, что странам региона нет нужды «изобретать велосипед», лучше опираться на опыт международного сообщества, но делать этот с умом.

На форуме была отмечена работа в Таджикистане по решению проблем токсичного и радиоактивного загрязнения - при международной поддержке в республике в настоящее время реализуются проекты по отходам. Также было отмечено, что все страны региона отражают в своих стратегиях планы увеличения доли возобновляемой энергии.

Главной целью Ташкентского форума экологов было укрепление диалога между государственными ведомствами, научными кругами, международным сообществом, гражданским обществом и бизнес-структурами Центральной Азии, Афганистана, ряда европейских стран по вопросам охраны окружающей среды и формирования совместных решений и стратегии по устойчивому развитию региона.

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