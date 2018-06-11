Кристина Пронженко (в середине) на пьедестале почета Открытого Кубка Узбекистана по легкой атлетике

Сборная Таджикистана по легкой атлетике завоевала три золотые медали на Открытом Кубке Узбекистана, две из которых – на счету Кристины Пронженко. Кроме того, в активе таджикских легкоатлетов 4 серебряные и 6 бронзовых наград.

Соревнования Открытого Кубка Узбекистана прошли в Ташкенте 8-10 июня. В них приняли участие спортсмены Кыргызстана, Таджикистана, Малайзии и регионов Узбекистана.

По сообщению официального сайта Федерации легкой атлетики Узбекистана, в беге на 400 м среди девушек Кристина с результатом 56,30 сек. заняла первое место, а эту же дистанцию с барьерами она покорила за 1.00,37 мин.

Третью золотую медаль выиграла команда Таджикистана в эстафете 4Х400 среди юношей, ее результат - 3:17,75.

Серебряные медали выиграли Даврон Атабаев (бег на 400 м, результат - 48,29), Абдурауф Мусоев (метание молота, 63.10 м), Мехробджон Одинаев (бег на 3 000 м с препятствиями - 9.49,69), Нодира Мирзоева (бег на 3 000 м с препятствиями - 12.33,21).

Бронзовыми призерам ташкентского турнира стали Гулсум Шарифова (100 м - 12,30; 200 м – 24,99), Григорий Дерепаскин (100 м - 22,18; 400 м – 48,32), Алишер Пулатов (400 м с барьерами - 54,09).

В эстафете 4х100 с результатом 42,89 сек. сборная Таджикистана заняла третье место.

16-17 июня таджикские легкоатлеты примут участие в Международных соревнованиях по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой в Бишкеке на стадионе имени Омурзакова.

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