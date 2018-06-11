В Алматы сегодня состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Таджикскую делегацию на заседании возглавил министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин.

В ходе встречи министры обсудили круг актуальных проблем международной и региональной безопасности, а также обменялись мнениями по текущим вопросам, сообщает департамент информации МИД страны.

Мухриддин на заседании рассказал о приоритетных направлениях Таджикистана в рамках ОДКБ и уделил особое внимание сложной обстановке с безопасностью в Афганистане.

По итогам заседания был подписан соответствующий пакет документов, который будет представлен на рассмотрение предстоящего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Напомним, по итогам заседания министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны ОДКБ будут содействовать Таджикистану в укреплении границы с Афганистаном.

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