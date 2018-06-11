При сплаве на катамаране по реке Аксу в Алма-Атинской области Казахстана 10 июня погиб турист из России, сообщает ИА «Фергана» со ссылкой на КЧС МВД республики.

Группа из восьми туристов спускалась по бурной реке, которая протекает через горную местность. Вблизи села Ащибулак в Аксуском районе на расстоянии 120 км от города Талдыкорган, центра Алма-Атинской области, один из туристов упал в воду и утонул.

По информации спасателей и МВД, все туристы — граждане РФ, и перед походом они не прошли официальную регистрацию в оперативно-спасательном отряде. Тело туриста достали из воды его товарищи, отметили в МЧС. Операция по подъему туристов из ущелья осложнялась плохой проходимостью в горной местности и отсутствием связи. В результате добраться до места происшествия спасатели смогли только к часу ночи.

Спасатели призвали туристов, которые не обладают необходимой экипировкой и физической подготовкой, не выбирать сложные пути переправы и не сплавляться по незнакомым горным рекам.

Казахстан остается одним из популярнейших туристических направлений у россиян. За первые шесть месяцев 2018 года турпоток из России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 2% и составил более 521 тысячи человек. По популярности Казахстан превосходят только Абхазия (797 тысяч туристов) и Финляндия (737 тысяч). По данным агентства ТурСтат, Казахстан привлекает российских туристов больше, чем Таиланд, Украина, Китай, Эстония, ОАЭ, Германия и Польша, которые входят в топ-10 популярных туристических направлений.

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